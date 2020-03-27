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Evde kalanlara en iyi yabancı film önerileri! IMDB en güzel filmler listesi!

Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanırken, vatandaşlar da bu vakti film izleyerek değerlendirmek istiyor. Evde kalanlara en iyi yabancı film önerileri haberimizde. IMDB en güzel filmler listesi merak ediliyor. Klasiklerden yenilere, Oscar ödüllü yapımlardan bağımsızlara kadar birçok farklı yapım listemizde yer alıyor. Peki, en iyi filmler hangileri? İşte, bugüne kadar sinemaseverlerin dilinden düşmeyen, heyecan, dram, aksiyon dolu yapımlar.

27.03.2020 17:26 - Son Güncelleme: 27.03.2020 17:26
Evde kalanlara en iyi yabancı film önerileri! IMDB en güzel filmler listesi!

Evde kalanlara en iyi film önerileri! Virüse karşı evde vakit geçiren ve dışarı çıkmayan vatandaşlar, boş vakitlerini film izleyerek değerlendiriyor. Kaliteli filmleri izleyerek bu süreci daha değerli hale getirmek isteyenler yabancı film önerilerini araştırıyor. Sizler için derlediğimiz en iyi yabancı film önerileri ile evinizde keyifli bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. İşte, sinemaseverlerin kullandığı film puanlama sitesi IMDB en güzel filmler listesi!

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Evde kalanlara en iyi yabancı film önerileri! IMDB en güzel filmler listesi!

La Vita é Bella (Hayat Güzeldir) 1999 - Roberto Benigni

Evde kalanlara en iyi yabancı film önerileri! IMDB en güzel filmler listesi!

Schinler's List (Schinler'in Listesi) 1993 - Steven Spielberg

Evde kalanlara en iyi yabancı film önerileri! IMDB en güzel filmler listesi!

The Pianist (Piyanist) 2002 - Roman Polanski

Evde kalanlara en iyi yabancı film önerileri! IMDB en güzel filmler listesi!

The Boy in the Striped Pajamas (Çizgili Pijamalı Çocuk) 2008 - Mark Herman

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