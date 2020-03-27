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Evde kalanlara en iyi yabancı film önerileri! IMDB en güzel filmler listesi!

Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanırken, vatandaşlar da bu vakti film izleyerek değerlendirmek istiyor. Evde kalanlara en iyi yabancı film önerileri haberimizde. IMDB en güzel filmler listesi merak ediliyor. Klasiklerden yenilere, Oscar ödüllü yapımlardan bağımsızlara kadar birçok farklı yapım listemizde yer alıyor. Peki, en iyi filmler hangileri? İşte, bugüne kadar sinemaseverlerin dilinden düşmeyen, heyecan, dram, aksiyon dolu yapımlar.

27.03.2020 17:26 - Son Güncelleme: 27.03.2020 17:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





