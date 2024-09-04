Zahide Yetiş’in oğlu okullu oldu! “Ne ara bu kadar büyüdü” Cinsiyetini ilk öğrenen Müge Anlı’ydı...

Cem Arısoy ile evliliğini sessiz sedasız sonlandıran Zahide Yetiş, "Artık Aras'la bambaşka bir yolunuz var" diyerek boşanmayı duyurmuştu. Oğlu Aras'la kendine yepyeni bir sayfa açan Yetiş, evladıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Geçen yıl Müge Anlı'ya gönderdiği mesajla gündeme gelen Aras, şimdi ise okul pozuyla çok konuşuldu. Yetiş, oğluyla verdiği bir pozu "Merhaba ilkokul" notuyla yayınladı. Aras'ın son halini görenler ise "Ne ara bu kadar büyüdü", "Maşallah delikanlı olmuş", "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.
Zahide Yetiş, 2014 yılında dünyaevine girdiği Cem Arısoy ile geçen sene sessiz sedasız yollarını ayırdı. Katıldığı bir programda boşandığını açıklayan Yetiş, "Artık Aras'la bambaşka bir yolunuz var" ifadelerini kullandı.
Yetiş, konuşmasının devamında da şunları söyledi: "Aras'la her zaman yeni sayfalar açtık. Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz. Bu bizim için çok özel bir sene oldu.
İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz. Baba ve babaannesiyle diyalogumuz devam ediyor"