Zahide Yetiş’in oğlu okullu oldu! “Ne ara bu kadar büyüdü” Cinsiyetini ilk öğrenen Müge Anlı’ydı...

Cem Arısoy ile evliliğini sessiz sedasız sonlandıran Zahide Yetiş, "Artık Aras'la bambaşka bir yolunuz var" diyerek boşanmayı duyurmuştu. Oğlu Aras'la kendine yepyeni bir sayfa açan Yetiş, evladıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Geçen yıl Müge Anlı'ya gönderdiği mesajla gündeme gelen Aras, şimdi ise okul pozuyla çok konuşuldu. Yetiş, oğluyla verdiği bir pozu "Merhaba ilkokul" notuyla yayınladı. Aras'ın son halini görenler ise "Ne ara bu kadar büyüdü", "Maşallah delikanlı olmuş", "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.