Güldür Güldür’ün İbrahim’i Onur Atilla 10 yıllık eski eşi Sinem Ayyıldız’la bir arada! Nez’le olaylı aşkı kısa sürmüştü

Güldür Güldür'de canlandırdığı İbrahim karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Onur Atilla, 10 Haziran'da 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız ile evliliğini sonlandırdı. Ünlü oyuncu, boşanmadan yalnızca 20 gün sonra ise şarkıcı Nez'le aşkını ilan etti. Ancak ünlü çiftin aşkı uzun sürmedi. Olaylı başlayan ilişki, geçen günlerde sessiz sedasız bitti. Ayrılığın ardından Sinem Ayyıldız'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ayyıldız, eski eşi ve oğluyla bir pozunu Instagram'da paylaştı.
Güldür Güldür'de canlandırdığı İbrahim karakteriyle hafızalara kazınan Onur Atilla, çocuklarının annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini 10 Haziran'da sonlandırdı.
Atilla, boşanmadan yalnızca 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başladı ve yeni ilişkisini sosyal medyada duyurdu.
Çift yaptıkları açıklamalarla ihanetin söz konusu olmadığını dile getirse de boşanmadan kısa bir süre başlayan aşkları büyük tepki çekti.