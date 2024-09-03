Güldür Güldür’ün İbrahim’i Onur Atilla 10 yıllık eski eşi Sinem Ayyıldız’la bir arada! Nez’le olaylı aşkı kısa sürmüştü

Güldür Güldür'de canlandırdığı İbrahim karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Onur Atilla, 10 Haziran'da 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız ile evliliğini sonlandırdı. Ünlü oyuncu, boşanmadan yalnızca 20 gün sonra ise şarkıcı Nez'le aşkını ilan etti. Ancak ünlü çiftin aşkı uzun sürmedi. Olaylı başlayan ilişki, geçen günlerde sessiz sedasız bitti. Ayrılığın ardından Sinem Ayyıldız'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ayyıldız, eski eşi ve oğluyla bir pozunu Instagram'da paylaştı.