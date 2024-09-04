Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi son haliyle parmak ısırttı: 20’likler yanında hikaye! Tarık Akan’ın biricik partneriydi

Tarık Akan Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Adile Naşit gibi usta isimleri bir araya getiren Oh Olsun filminde Alev karakterini canlandıran Hale Soygazi, yıllar sonra gündem oldu. Yeşilçam'ın tescilli güzelinin son halini görenler hayran kaldı. Türk sinemasının sarışın güzeli için "20'likler yanında hikaye", "Böyle yaşlanmak nasip olur mu", "Bu zarafet kimsede yok" yorumları yapıldı. İşte Hale Soygazi'nin son hali...
Saint Benoit Fransız Lisesi'nde ortaokulu tamamladıktan sonra Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olan Hale Soygazi, Fransız filolojisi dalında başladığı lisans eğitimini yarıda bırakarak İsviçre'ye gitti.
İsviçre'de mankenlik kursuna giden Soygazi, Türkiye'ye dönüp manken ve fotomodel olarak kariyerine başladı.
1972 yılında Saklambaç gazetesinin açtığı Türkiye Sinema Güzellik Yarışması'nda birinci olan ünlü isim, daha sonra İtalya'da Avrupa Sinema Güzeli seçildi.