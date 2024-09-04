Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi son haliyle parmak ısırttı: 20’likler yanında hikaye! Tarık Akan’ın biricik partneriydi

Tarık Akan Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Adile Naşit gibi usta isimleri bir araya getiren Oh Olsun filminde Alev karakterini canlandıran Hale Soygazi, yıllar sonra gündem oldu. Yeşilçam'ın tescilli güzelinin son halini görenler hayran kaldı. Türk sinemasının sarışın güzeli için "20'likler yanında hikaye", "Böyle yaşlanmak nasip olur mu", "Bu zarafet kimsede yok" yorumları yapıldı. İşte Hale Soygazi'nin son hali...