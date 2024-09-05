Mandıra Filozofu’nun yıldızı Müfit Can Saçıntı bakın kaç yaşında çıktı!

Rasim Öztekin, Kemal Kuruçay, Ayda Aysel, Begüm Öner gibi isimlerin yer aldığı Mandıra Filozofu televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Filmin başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı'nın hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. Bakın Müfit Can Saçıntı kaç yaşındaymış...