Mandıra Filozofu’nun yıldızı Müfit Can Saçıntı bakın kaç yaşında çıktı!

Rasim Öztekin, Kemal Kuruçay, Ayda Aysel, Begüm Öner gibi isimlerin yer aldığı Mandıra Filozofu televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Filmin başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı'nın hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. Bakın Müfit Can Saçıntı kaç yaşındaymış...
Mandıra Filozofu'nun yıldızı Müfit Can Saçıntı'nın hayatı merak konusu oldu.
MÜFİT CAN SAÇINTI KİMDİR?
Çorum'un Sungurlu ilçesinin Gökçam köyünde doğan Müfit Can Saçıntı, astsubay olan babasının görevleri nedeniyle ilkokulu Kırıkkale, Sivas ve Sungurlu'da ortaokulu Sungurlu, Çorum, Çubuk ve Doğubeyazıt'ta, liseyi Kartal'da bitirdi.
İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulunu son sınıfta TRT'de çalışmaya başlayınca terk eden oyuncu, öğrenciliği sırasında "Yarın", "Genç İnsan", "Otomobil", "Boom Müzik" gibi dergilerde çalıştı. Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev aldı.