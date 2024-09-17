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Kıvanç Tatlıtuğ’u gören şaşkın! Estetik mi photoshop mu? “Gerçek Kıvanç çok daha genç ve hoş”

Kariyerinin yanı sıra Başak Dizer ile sürdürdüğü mutlu evlilik ve yakışıklılığıyla da sık sık adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak sosyal medyada yayınladığı pozla gündeme geldi. Reklam yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçen oyuncunun yüzündeki değişim görenleri şaşkına çevirdi. Bir kısım Tatlıtuğ'un estetik yaptırdığını dile getirirken bir kısım "Photoshop" dedi. Oyuncunun bir takipçisi ise "Gerçek Kıvanç çok daha genç ve hoş" ifadelerini kullandı. Öte yandan Tatlıtuğ'un paylaşımı eşi Dizer'e "Pes" dedirtti.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 13:23 Güncelleme Tarihi17 Eylül 2024, 13:35
Kıvanç Tatlıtuğ’u gören şaşkın! Estetik mi photoshop mu? Gerçek Kıvanç çok daha genç ve hoş 1

2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyuran Kıvanç Tatlıtuğ, Kuzey Güney, Aşk-ı Memnu, Gümüş, Kurt Seyit ve Şura, Aile, Çarpışma gibi birçok dizide rol aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ’u gören şaşkın! Estetik mi photoshop mu? Gerçek Kıvanç çok daha genç ve hoş 2

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 2016 yılında Başak Dizer ile dünyaevine girdi.

Kıvanç Tatlıtuğ’u gören şaşkın! Estetik mi photoshop mu? Gerçek Kıvanç çok daha genç ve hoş 3

Bu evlilikten Kurt Efe adını verdiği bir oğlu olan ve ilk kez babalık heyecanını yaşayan Tatlıtuğ, kariyeri ve özel hayatı gibi yakışıklılığıyla da sık sık adından söz ettirdi.

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