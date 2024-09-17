Kıvanç Tatlıtuğ’u gören şaşkın! Estetik mi photoshop mu? “Gerçek Kıvanç çok daha genç ve hoş”

Kariyerinin yanı sıra Başak Dizer ile sürdürdüğü mutlu evlilik ve yakışıklılığıyla da sık sık adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak sosyal medyada yayınladığı pozla gündeme geldi. Reklam yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçen oyuncunun yüzündeki değişim görenleri şaşkına çevirdi. Bir kısım Tatlıtuğ'un estetik yaptırdığını dile getirirken bir kısım "Photoshop" dedi. Oyuncunun bir takipçisi ise "Gerçek Kıvanç çok daha genç ve hoş" ifadelerini kullandı. Öte yandan Tatlıtuğ'un paylaşımı eşi Dizer'e "Pes" dedirtti.