Kıvanç Tatlıtuğ’u gören şaşkın! Estetik mi photoshop mu? “Gerçek Kıvanç çok daha genç ve hoş”

2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyuran Kıvanç Tatlıtuğ, Kuzey Güney, Aşk-ı Memnu, Gümüş, Kurt Seyit ve Şura, Aile, Çarpışma gibi birçok dizide rol aldı.