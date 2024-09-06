Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu abisinin kopyası çıktı! Sinem Kobal’ın kaynını gören şoke oldu

Atv ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, kimi zaman kariyeriyle kimi zaman ise Sinem Kobal ile yürüttüğü mutlu evlilikle adından söz ettirdi. Ünlü isim şimdilerde ise kameralardan uzak tuttuğu ağabeyi ile gündeme geldi. Kenan İmirzalıoğlu ile ağabeyi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler "Hanginiz Kenan?", "Bir kardeş bir kardeşe bu kadar benzer" yorumlarında bulundu.