SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Keşfet Galerileri

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu abisinin kopyası çıktı! Sinem Kobal’ın kaynını gören şoke oldu

Atv ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, kimi zaman kariyeriyle kimi zaman ise Sinem Kobal ile yürüttüğü mutlu evlilikle adından söz ettirdi. Ünlü isim şimdilerde ise kameralardan uzak tuttuğu ağabeyi ile gündeme geldi. Kenan İmirzalıoğlu ile ağabeyi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler "Hanginiz Kenan?", "Bir kardeş bir kardeşe bu kadar benzer" yorumlarında bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 16:42 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 17:41
Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu abisinin kopyası çıktı! Sinem Kobal’ın kaynını gören şoke oldu 1

ATV'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu abisinin kopyası çıktı! Sinem Kobal’ın kaynını gören şoke oldu 2

Sinem Kobal ile yürüttüğü mutlu evlilikle parmak ısırtan ünlü oyuncu, bu kez ağabeyi Derviş İmirzalıoğlu ile gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu abisinin kopyası çıktı! Sinem Kobal’ın kaynını gören şoke oldu 3

Kenan İmirzalıoğlu ile ağabeyi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler "Hanginiz Kenan?", "Bir kardeş bir kardeşe bu kadar benzer" yorumlarında bulundu.

SON DAKİKA