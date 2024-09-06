İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi aslen nereli? Selma Ergeç’in kızını oynayan Hilal memleketiyle şaşırttı!

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisiyle yıldızı parlayan Ülkü Hilal Çiftçi'nin hayatı yeni sezon öncesi merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizide Ayça karakterini canlandıran genç oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternette en çok "Ülkü Hilal Çiftçi aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Ülkü Hilal Çiftçi'nin memleketi...
İnci Taneleri dizisinde Ayça karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi'nin hayatı yeni sezon öncesi merak edilip araştırılmaya başlandı.
Peki Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? İşte detaylar...
ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?
11 Ocak 2009'da dünyaya gelen Ülkü Hilal Çiftçi, Dönence (2023), Arka Sokaklar (2006) ve Karadayı (2012) yapımlarda oynadı.