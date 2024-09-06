İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi aslen nereli? Selma Ergeç’in kızını oynayan Hilal memleketiyle şaşırttı!

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisiyle yıldızı parlayan Ülkü Hilal Çiftçi'nin hayatı yeni sezon öncesi merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizide Ayça karakterini canlandıran genç oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternette en çok "Ülkü Hilal Çiftçi aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Ülkü Hilal Çiftçi'nin memleketi...