Güldür Güldür’ün Burcu’su Aylin Kontente memleketiyle şaşırttı! Alper Kul’un biricik eşi bakın aslen nereli

Güldür Güldür'ün Burcu'su Aylin Kontente'nin hayatı merak edildi. Meslektaşı Alper Kul ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Kontente'nin özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Aylin Kontente aslen nereli?" sorusunun yanıtını aradı. İşte Aylin Kontente'nin memleketi...