Güldür Güldür’ün Burcu’su Aylin Kontente memleketiyle şaşırttı! Alper Kul’un biricik eşi bakın aslen nereli

Güldür Güldür'ün Burcu'su Aylin Kontente'nin hayatı merak edildi. Meslektaşı Alper Kul ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Kontente'nin özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Aylin Kontente aslen nereli?" sorusunun yanıtını aradı. İşte Aylin Kontente'nin memleketi...
Güldür Güldür adlı programda Burcu karakterini canlandıran Aylin Kontente'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Aylin Kontente Kimdir?
30 Haziran 1982 yılında dünyaya gelen Aylin Kontente, annesi Katia Kontente'nin soyadını kullanmaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi İletişim Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Kontente, 2003 senesinde Mahinur Ergun'un eserinden uyarlanan "Kampüsistan" isimli dizi ile oyunculuk hayatına başlaydı.