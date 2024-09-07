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Güldür Güldür’ün Burcu’su Aylin Kontente memleketiyle şaşırttı! Alper Kul’un biricik eşi bakın aslen nereli

Güldür Güldür'ün Burcu'su Aylin Kontente'nin hayatı merak edildi. Meslektaşı Alper Kul ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Kontente'nin özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Aylin Kontente aslen nereli?" sorusunun yanıtını aradı. İşte Aylin Kontente'nin memleketi...

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 16:42 Güncelleme Tarihi07 Eylül 2024, 16:42
Güldür Güldür’ün Burcu’su Aylin Kontente memleketiyle şaşırttı! Alper Kul’un biricik eşi bakın aslen nereli 1

Güldür Güldür adlı programda Burcu karakterini canlandıran Aylin Kontente'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Güldür Güldür’ün Burcu’su Aylin Kontente memleketiyle şaşırttı! Alper Kul’un biricik eşi bakın aslen nereli 2

Aylin Kontente Kimdir?

30 Haziran 1982 yılında dünyaya gelen Aylin Kontente, annesi Katia Kontente'nin soyadını kullanmaktadır.

Güldür Güldür’ün Burcu’su Aylin Kontente memleketiyle şaşırttı! Alper Kul’un biricik eşi bakın aslen nereli 3

Dokuz Eylül Üniversitesi İletişim Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Kontente, 2003 senesinde Mahinur Ergun'un eserinden uyarlanan "Kampüsistan" isimli dizi ile oyunculuk hayatına başlaydı.

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