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Ezber bozan araştırma: Sağlık için en faydalı yağ meğer buymuş! Ne zeytinyağı ne de tereyağı...

Sağlık için en faydalı yağ hangisi? Aklınıza ilk gelen seçenekler muhtemelen zeytinyağı ya da tereyağı olacaktır. Ama cevap bambaşka! İşte Stanford Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırmaya göre sağlığa en faydalı yağ ve özellikleri…

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 23:17 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 23:17
Ezber bozan araştırma: Sağlık için en faydalı yağ meğer buymuş! Ne zeytinyağı ne de tereyağı...

Sağlıklı yağ kullanımı insan yaşamı için hayati bir öneme sahip. Yemeklerde ve salatalarda sıklıkla tercih edilen zeytinyağı ve tereyağı en sağlıklı yağlar arasında gösteriliyor. Ancak Stanford Üniversitesi Yaşam Bilimleri Araştırma Profesörü Alexandra Yakovleva'nın çalışması bu konuda bilinenleri sarsacak sonuçlar ortaya koydu. İşte o araştırmaya ilişkin önemli detaylar...

Ezber bozan araştırma: Sağlık için en faydalı yağ meğer buymuş! Ne zeytinyağı ne de tereyağı...

Ne zeytinyağı ne de tereyağı!

Araştırmaya göre, insan sağlığı için en faydalı yağ zeytinyağı veya tereyağı değil ayçiçek yağı olarak açıklanıyor. Ayçiçek yağı genellikle ekonomik ve ulaşılabilir bir seçenek olduğu için sıkça kullanılsa da sağlık açısından yaygın bir ön yargı bulunuyor.

Ezber bozan araştırma: Sağlık için en faydalı yağ meğer buymuş! Ne zeytinyağı ne de tereyağı...

Aslında diğerleri kadar faydalı

Halk arasında ayçiçek yağının daha az sağlıklı olduğu ve özellikle zeytinyağı ile tereyağının tercih edilmesi gerektiği düşünülüyor. Profesör Yakovleva, bu ön yargının ayçiçek yağının çoğunlukla kızartmalarda kullanılmasından kaynaklandığını belirtiyor.

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