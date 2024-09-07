Engin Polat’tan eşi Dilan Polat’a tahliye sonrası tavır! Yüzüne bakmadı o anlar dikkat çekti! “Engin Dilan’ı boşayacak”

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu davada yeni gelişme yaşandı. 28 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün tahliye edildi. Tahliye sonrası görüntülenen Engin Polat'ın, eşi Dilan Polat'a tavrı dikkat çekti. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve "Boşanacaklar", "Sarılmadı bile", "Suratına bile bakmak istemedi" gibi birçok yorum yapıldı. İşte o anlar...