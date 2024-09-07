Engin Polat’tan eşi Dilan Polat’a tahliye sonrası tavır! Yüzüne bakmadı o anlar dikkat çekti! “Engin Dilan’ı boşayacak”

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu davada yeni gelişme yaşandı. 28 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün tahliye edildi. Tahliye sonrası görüntülenen Engin Polat'ın, eşi Dilan Polat'a tavrı dikkat çekti. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve "Boşanacaklar", "Sarılmadı bile", "Suratına bile bakmak istemedi" gibi birçok yorum yapıldı. İşte o anlar...
Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada yeni gelişme yaşandı.
Kara para akladıkları iddiasıyla 40'ar yıla kadar hapisleri istenen Engin-Dilan Polat çifti dahil 28 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.
Tahliye Edildiler
Mahkemenin ara kararında tüm sanıklar için tahliye kararı çıktı.