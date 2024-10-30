Dikkat bu testi yalnız %1 geçebiliyor! Görünmeyen renkleri tespit edebilir misin?

Tetrakromasi, insanların sıradan renk algısını aşarak görünmeyen tonları deneyimleyebildiği nadir bir genetik durumdur. Bu özellik bireylere zengin bir renk dünyasında gezinme fırsatı sunar. Peki tetrakromat olmak nasıl bir deneyimdir? Renklerin sınırlarını zorlayan bu olağanüstü yetenek sanat ve algı alanında ne gibi yenilikler getirebilir? İşte merak edilenler...

Ortalamanın üzerinde renk tespiti Tetrakromasi insanlarda olağanüstü bir renk algısı sunan nadir bir genetik durumdur. Bu özellik bireylerin ortalama insanın görebildiği renklerin çok ötesine geçerek görünmeyen tonları deneyimlemelerine olanak tanır. İnsan gözünde genellikle üç tip koni hücresi bulunurken tetrakromatlar ek olarak dördüncü bir koni hücresine sahiptir. Bu dördüncü koni ince renk varyasyonlarını algılayarak daha geniş ve zengin bir renk paleti görmelerini sağlar.