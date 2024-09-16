Bir Gece Masalı'nın Yörük kızı Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun bakın aslen nereli!

Burak Deniz ile başrolünü üstlendiği Bir Gece Masalı dizisiyle atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayatı merak edildi. Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizide Yörük kızı Canfeza karakterini canlandıran oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Su Burcu Yazgı Coşkun aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un memleketi...