Bir Gece Masalı'nın Yörük kızı Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun bakın aslen nereli!

Burak Deniz ile başrolünü üstlendiği Bir Gece Masalı dizisiyle atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayatı merak edildi. Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizide Yörük kızı Canfeza karakterini canlandıran oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Su Burcu Yazgı Coşkun aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un memleketi...
Salı akşamlarına damga vuran Bir Gece Masalı'nda Burak Deniz ile başrolü üstlenen Burcu Yazgı Coşkun'un hayatı merak edildi.
SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?
15 Nisan 2005'te dünyaya gelen Burcu Yazgı Coşkun, küçük yaşlarda oyunculuğa adım attı.
2012 yılında "Karadayı" dizisiyle kariyerine başlayan Coşkun, "Kardeşlerim" dizisindeki Asiye Eren rolüyle büyük bir çıkış yakaladı.