Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta 8 yıllık eski eşi bakın kim! Meğer Esra Erol’un görümcesiyle...

Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in yer aldığı atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı, ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Hem zengin kadrosu hem de güçlü senaryosuyla büyük ses getiren Bir Gece Masalı'nın oyuncularının hayatları da merak edildi. Dizide Raşit karakterini canlandıran Mesut Akusta'nın eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Akusta'nın kızının annesi Esra Erol'un akrabası çıktı.
Atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı, ilk bölümüyle büyük ses getirerek izleyicilerinin beğenisini kazandı.
Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in yer aldığı dizide Raşit karakterini canlandıran Mesut Akusta'nın hayatı da merak konusu oldu.
MESUT AKUSTA KİMDİR?
22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya gelen Mesut Akusta, babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındı.