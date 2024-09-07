Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta 8 yıllık eski eşi bakın kim! Meğer Esra Erol’un görümcesiyle...

Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in yer aldığı atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı, ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Hem zengin kadrosu hem de güçlü senaryosuyla büyük ses getiren Bir Gece Masalı'nın oyuncularının hayatları da merak edildi. Dizide Raşit karakterini canlandıran Mesut Akusta'nın eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Akusta'nın kızının annesi Esra Erol'un akrabası çıktı.