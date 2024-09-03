Abi-kardeş aynı dizide! Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun meğer ünlü oyuncuyla kardeşmiş! “Nasıl anlamadık”

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı için heyecanla beklenen gün geldi. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı dizide Kürşat karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gürkan Uygun ise kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncuyla ilgili bir gerçek de duyanları şaşkına çevirdi. Gürkan Uygun'un kardeşi ile aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Bu bilgiyi ilk kez duyan hayranlarıysa "Abi-kardeş olduklarını nasıl anlamadık" yorumunda bulundu.
atv'nin merakla beklenen dizisi Bir Gece Masalı, dikkat çekici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla heyecan uyandırırken Kürşat karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gürkan Uygun, kısa sürede gündem oldu.
Hayatı merak edilip araştırılan 50 yıl yaşındaki oyuncunun hakkındaki bir geçek duyanları şaşkına çevirdi.
Şebnem Uygun ile mutlu bir evlilik sürdüren Gürkan Uygun'un kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.