‘Uzaylılar var mı?’ sorusuna korkutan yanıt: Pentagon istihbaratçısı resmen açıkladı: İnsanları öldürüyor...
Bir haftadır Batı medyasının manşetlerinden inmeyen tanımlanamayan hava cisimleri (uzaylılar) ya da "Ufo" bombası ortalığı karıştırdı. Pentagon'da görevli eski bir istihbaratçı olan David Grusch, Amerikan medyasına yaptığı Pentagon ifşalarıyla gündemi sarstı. ABD Hava Kuvvetleri'nde 14 yıl görev yaptıktan sonra uzaylılarla temas hakkında iddialarda bulunan David Grusch, ABD hükümetlerini onlarca yıldır tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) ve dünya dışı yaşamın keşfiyle ilgili yalan söylemekle itham etti. Kan donduran iddialarından biri de kötü uzaylıların yeryüzünde insanları öldürdüğü iddiası."Uzaylılar var mı yok mu?" tartışmasına şimdi de filmleri aratmayan "uzaylılar sırları bilen insanları öldürüyor" iddia eklendi. ABD'nin uzaylılarla ilgili yaptığı sır çalışmalar bir yana, eski bir Amerikan askerinin sözlerinin böylesine insanlara korku yayacak şekilde gündeme gelmesi, ABD'nin kontrollü biçimde bu tür ifşalar yaptırdığı iddiasını da gündeme getirdi. Peki eski istihbaratçı, gizli uzay çalışmaların biriminde görevli, Hava Kuvvetleri askeri olarak da Afganistan'da bile görev yapmış David Grusch kim? Batı medyası neden hakkında "güvenilir" ve "iddiaları doğrulanıyor" algısına çalışıyor? Tüm detaylar haberimizde...
ABD'nin onlarca yıldır çok gizli bir UFO bulma programı yürüttüğünü, Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) görev yaparken programa dahil diğer kişilerden bilgi aldığını iddia eden David Grusch, bu kez keşfedilen 'insan dışı zekaların' bazısının kötü niyetli olduğunu ve hatta insanları öldürdüğü iddiasında bulundu.
Afganistan'da savaşıp madalya almanın yanısıra Ulusal Jeouzamsal İstihbarat Teşkilatı (NGA) ve Ulusal Keşif Ofisi (NRO) için çalışan 36 yaşındaki David Grusch, UFO'ları araştırmak için özel olarak kurulan "Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü"nde 2019-2021 arası NRO'nun temsilcisi olarak görev yaptı.
PENTAGON YETKİLİSİ GRUSCH İNSANLIĞI BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKEYİ AÇIKLADI
Uzun yıllar boyunca ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış olan eski bir Pentagon yetkilisi, uzaylılarla ilgili şoke eden bilgiler aktardı. Kötü uzaylılara dair korkuları doğrulayan David Grusch, insanlığı bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı.
GRUSCH'DEN ÇARPICI İDDİA
Grusch, Nisan ayında Pentagon tarafından yayınlanmak üzere temizlenen açıklamalarında, UFO'nun "eski programlarının" uzun zamandır "UAP faaliyetlerini çeşitli gözetim makamlarına uygun raporlama yapmadan geleneksel gizli erişim programlarına yerleştiren çok sayıda ajans" içinde gizlendiğini iddia etti.