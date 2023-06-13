‘Uzaylılar var mı?’ sorusuna korkutan yanıt: Pentagon istihbaratçısı resmen açıkladı: İnsanları öldürüyor...

ABD'nin onlarca yıldır çok gizli bir UFO bulma programı yürüttüğünü, Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) görev yaparken programa dahil diğer kişilerden bilgi aldığını iddia eden David Grusch, bu kez keşfedilen 'insan dışı zekaların' bazısının kötü niyetli olduğunu ve hatta insanları öldürdüğü iddiasında bulundu.