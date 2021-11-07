Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! Açıklama geldi: Bir haftalık tatil 9 gün sürecek! Üniversiteler de tatil yapacak mı? 1. dönem kasım ara tatili...

Tüm öğrencileri ilgilendiren açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitim ile ilgili çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Özer yüz yüze eğitimde istikrarlı olduklarının altını çizerek uzaktan eğitime geçileceği iddialarına son noktayı koydu. Kasım ara tatilinin de 15 Kasım'da başlayacağını belirten Özer tatilin 1 hafta olduğunu açıkladı. 1 haftalık tatile haftasonlarının da eklenmesiyle öğrenciler 9 gün dinlenmiş olacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler 15 Kasım'da ara tatile girecek. Peki ya üniversite öğrencileri? İşte cevabı...