Tarih verildi! Almanya^dan şans kartı uygulaması! Başvurana yurtdışında iş kapısı! Türkiye’den binlerce kişi alınacak...

OCAK SONUNDA BAŞLIYOR

Almanya yılda 400 bin yabancı işçi alımı için hazırlıklara başladı. 7 milyon işçi açığının bulunduğu tahmin edilen Almanya, AB dışı ülkelerden ve özellikle Türkiye'den alacağı işçiler için kolaylık da sağlayacak. "Şans Kartı" ile ülkeye gidecek adaylarda diploma şartı aranmadığı, belli bir seviyeye kadar Almanca bilmek, iki yıllık iş tecrübesi, uygun yaş ve Almanya'ya uyum sağlayabileceğini göstermenin yeterli olacağı ifade edildi.