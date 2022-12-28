Tarih verildi! Almanya'dan şans kartı uygulaması! Başvurana yurtdışında iş kapısı! Türkiye'den binlerce kişi alınacak...
Almanya'da çalışmak isteyen binlerce kişiye müjde geldi. Amerika'daki Green Card uygulamasına benzer olarak yürütülen Şans Kartı uygulaması hakkında detaylar netleşiyor. Almanya işçi problemi sebebiyle özellikle Türkiye'den vasıflı ve vasıfsız personel arayışına başladı. Bu sayede bu uygulamaya başvuran kişiler 4 kritere göre puanlanacak ve seçilecek. Uygulama için tarih de netleşti. İşte Almanya personel alımı başvuru tarihi ve Türkiye Almanya işçi alımı hakkında tüm detaylar...
Almanya işçi problemi sebebiyle 16 farklı kadroda personel arıyor. Aynı şekilde iş gücünün artması için Şans Kartı uygulamasının başlayacağı belirtildi. Bunu duyan birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Almanya Türkiye personel alımı ve Almanya işçi alımı şartları hakkında detaylar...
OCAK SONUNDA BAŞLIYOR
Almanya yılda 400 bin yabancı işçi alımı için hazırlıklara başladı. 7 milyon işçi açığının bulunduğu tahmin edilen Almanya, AB dışı ülkelerden ve özellikle Türkiye'den alacağı işçiler için kolaylık da sağlayacak. "Şans Kartı" ile ülkeye gidecek adaylarda diploma şartı aranmadığı, belli bir seviyeye kadar Almanca bilmek, iki yıllık iş tecrübesi, uygun yaş ve Almanya'ya uyum sağlayabileceğini göstermenin yeterli olacağı ifade edildi.
Uygulamanın 2023 Ocak ayında başlayacağı belirtildi. Belirlenen işi yapma potansiyeli olanlar, elinde ustalık diploması olanlar, kalfalık belgesi olanlar bile "İş aramak için Şans Kartı" ile Almanya'ya gelebilecek.
ALMANYA ŞANS KARTI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Belli bir seviyeye kadar Almanca bilmek,
İki yıllık iş tecrübesi,
Uygun yaş
ve Almanya'ya uyum sağlayabileceğini göstermek.