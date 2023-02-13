SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023! En anlamlı, özel, yeni, kısa, uzun 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları, sözleri! Sevgiliye, eşe, anneye, arkadaşa, kadına, erkeğe...

14 ŞUBAT 2023 SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI SÖZLERİ RESİMLİ!

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.

Sana dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana bağlandım sana taptım.