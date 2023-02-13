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Haberler Güncel SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023! En anlamlı, özel, yeni, kısa, uzun 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları, sözleri! Sevgiliye, eşe, anneye, arkadaşa, kadına, erkeğe...

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023! En anlamlı, özel, yeni, kısa, uzun 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları, sözleri! Sevgiliye, eşe, anneye, arkadaşa, kadına, erkeğe...

14 Şubat Sevgililer Günü bu yıl Salı gününe denk geliyor. Eşine, sevgilisine, annesine, arkadaşına bu özel günde mesaj göndermek isteyenler, sosyal medya hesaplarından romantik sözler paylaşmak isteyenler internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. İşte SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023! En anlamlı, özel, yeni, kısa, uzun14 Şubat Sevgililer Günü mesajları, sözleri! Sevgiliye, eşe, anneye, arkadaşa, kadına, erkeğe...

13.02.2023 16:02 - Son Güncelleme: 13.02.2023 16:02
SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023! En anlamlı, özel, yeni, kısa, uzun14 Şubat Sevgililer Günü mesajları, sözleri! Sevgiliye, eşe, anneye, arkadaşa, kadına, erkeğe...

Sevgililer gününün gelişiyle, en anlamlı, özel, yeni, kısa, uzun 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları, sözleri araştırılmaya başlandı. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan sevgililer günü, Valentine adındaki bir din adamı için ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Sevgililer günü bu sebeple bazı toplumlarda Aziz Valentine Günü olarak da adlandırılmaktadır. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları resimli...

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SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023! En anlamlı, özel, yeni, kısa, uzun14 Şubat Sevgililer Günü mesajları, sözleri! Sevgiliye, eşe, anneye, arkadaşa, kadına, erkeğe...

14 ŞUBAT 2023 SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI SÖZLERİ RESİMLİ!

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.

Sana dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana bağlandım sana taptım.

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023! En anlamlı, özel, yeni, kısa, uzun14 Şubat Sevgililer Günü mesajları, sözleri! Sevgiliye, eşe, anneye, arkadaşa, kadına, erkeğe...

Seni ne kadar sevdiğimi merak ediyorsan, yağan yağmurun her damlasını tutmaya çalış, tutamadığın her yağmur damlası kadar seviyorum seni…

Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023! En anlamlı, özel, yeni, kısa, uzun14 Şubat Sevgililer Günü mesajları, sözleri! Sevgiliye, eşe, anneye, arkadaşa, kadına, erkeğe...

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var… Sevgililer günümüz kutlu olsun!

"Yağmurdan sonraki toprak kokumsun, her zaman mutluluğu ve huzuru seninle hissediyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun bir tanem."

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023! En anlamlı, özel, yeni, kısa, uzun14 Şubat Sevgililer Günü mesajları, sözleri! Sevgiliye, eşe, anneye, arkadaşa, kadına, erkeğe...

"Güzel olan her şeyin tarifisin benim için. Aşkı yeniden tanımlayan, hayatı sevdiren kişisin. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım."

"Karanlıktaki gün ışığım, kalbimin atma nedenim, nice mutlu sevgililer günlerine. Hayatın her anını seninle paylaşmak istiyorum."

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