MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2023! Kandil ve Cuma mesajları birlikte! Resimli, kısa, uzun, dualı, hadisli, yeni, anlamlı Miraç Kandili mesajları, sözleri!
Miraç Kandili 17 Şubat 2023 tarihinde idrak edilecek. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Bu önemli günde sevdiklerine kandil mesajı göndermek isteyenler doğru adreste! İşte Miraç Kandili mesajları 2023! Resimli, yeni, dualı, hadisli, kısa, uzun Miraç Kandili mesajları, sözleri!
KANDİL VE CUMA MESAJLARI BİRLİKTE! Miraç Kandili geldi çattı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da müslümanlar Miraç Kandili'ni ibadetlerle geçirecek. İslam dünyasında büyük bir yeri olan kandil gecelerinden biri olan Miraç Kandili için en güzel mesaj seçenekleri gündeme geldi. İşte MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2023! Resimli, kısa, uzun, dualı, hadisli, yeni, anlamlı Miraç Kandili mesajları, sözleri!
MİRAÇ KANDİLİ MESAJLAR 2023 RESİMLİ!
Gül bahçesine girenler, gül olmasada gül gibi kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun...
Miraç kandiliniz mübarek olsun. Allah sizi sevdiklerinizle beraber mutlu ve huzurlu bir hayat nasip etsin.
Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.
Tüm Müslüman aleminin mübarek Miraç Kandili'ni kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah 'Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin.
Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..
Allah'ım! Lütfundan bize rızk ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi arttır ve bizi gönül zengini eyle. (İbn Ebi Şeybe, Dua, 42) Kandiliniz mübarek olsun.
Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimizin miraca çıkmasıyla bize verilen müjdeye nail olan ümmetin Miraç Kandili mübarek olsun.
İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (sas) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
Af ve namazın müjdeleyicisi Miraç Kandili'miz mübarek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin İnşaallah. Hayırlı kandiller.
Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
Bu özel gecenin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun… Miraç kandiliniz mübarek olsun.
Ey rabbim bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet dünyasından bir damlada olsa nasiplenmeyi kısmet eyle…