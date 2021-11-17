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Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler nelerdir? Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?

Merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli, Sakarya ve Bolu'da da hissedildi.Kocaeli'nin İzmit ve Gölcük ilçelerinde vatandaşlar depremin ardından kısa süreli panik yaşadı. Ankara Karayolu Caddesi'ndeki bankalarda çalışan personeller ve esnaf, hızla dışarı çıkarak bir süre bekledi. Deprem sonrasında vatandaşların en çok merak ettiği şeyler 'deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler ile deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?' sorusunun yanıtı oldu.Peki deprem anında neler yapmalıyız? Depreme nasıl hazırlanmalıyız? Deprem sırasında yapılması gerekenler nelerdir? Haberimiz rehber niteliğinde...

17.11.2021 16:49 - Son Güncelleme: 17.11.2021 16:49
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler nelerdir? Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de meydana gelen depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler nelerdir? Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?

Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,26 kilometre açığı olarak açıkladı.

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler nelerdir? Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?

'ARAMA YAPMAYIN'

AFAD resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada arama yapmak yerine, internet tabanlı iletişim uygulamalarının kullanılması gerektiğini belirtti.

Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin.

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler nelerdir? Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?

6.6'lık deprem ve sonrasın yaşanan artçılar sonrasında deprem anından ve sonrasında yapılması gerekenler merak ediliyor.

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler nelerdir? Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?

AFAD bu hususta uyarılarını bir bir sıralıyor.

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