Portekiz 2-4 Almanya | EURO 2020 MAÇ SONUCU! Ronaldo rekor kırdı
Son dakika haberleri... 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Portekiz ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Almanya 4-2 kazandı. Almanya'nın golleri Dias (K.K) Guerreiro (K.K) Haverds ve Gossens'ten geldi. Portekiz'in golleri ise Ronaldo ve Jota'dan geldi. Kariyerinde ilk kez Almanya ağlarını sarsan 36 yaşındaki Ronaldo, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerindeki toplam gol sayısını 19'a çıkararak eski Alman futbolcu Miroslav Klose'yi yakaladı. İşte detaylar ve maçtan görüntüler...
19.06.2021 21:25
- Son Güncelleme: 19.06.2021 21:28