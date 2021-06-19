Vav TV İzle

Portekiz 2-4 Almanya | EURO 2020 MAÇ SONUCU! Ronaldo rekor kırdı

Son dakika haberleri... 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Portekiz ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Almanya 4-2 kazandı. Almanya'nın golleri Dias (K.K) Guerreiro (K.K) Haverds ve Gossens'ten geldi. Portekiz'in golleri ise Ronaldo ve Jota'dan geldi. Kariyerinde ilk kez Almanya ağlarını sarsan 36 yaşındaki Ronaldo, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerindeki toplam gol sayısını 19'a çıkararak eski Alman futbolcu Miroslav Klose'yi yakaladı. İşte detaylar ve maçtan görüntüler...

19.06.2021 21:25 - Son Güncelleme: 19.06.2021 21:28
Portekiz 2-4 Almanya | EURO 2020 MAÇ SONUCU! Ronaldo rekor kırdı

Son dakika haberleri... 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Portekiz ile Almanya karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Portekiz 2-4 Almanya | EURO 2020 MAÇ SONUCU! Ronaldo rekor kırdı

Mücadeleyi Almanya 4-2 kazandı. Almanya'nın golleri Dias (K.K) Guerreiro (K.K) Haverds ve Gossens'ten geldi.

Portekiz 2-4 Almanya | EURO 2020 MAÇ SONUCU! Ronaldo rekor kırdı

Turnuva tarihinin en başarılı takımlarından ve ev sahiplerinden Almanya, son Avrupa şampiyonu Portekiz ile F Grubu ikinci maçında Münih'teki Allianz Arena'da karşılaştı.

Portekiz 2-4 Almanya | EURO 2020 MAÇ SONUCU! Ronaldo rekor kırdı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Almanya'da 5. dakikada Robin Gosens'in attığı gol, pozisyon sırasında Serge Gnabry'nin ofsaytta kalması gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Portekiz 2-4 Almanya | EURO 2020 MAÇ SONUCU! Ronaldo rekor kırdı