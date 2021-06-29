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İngilizler çeyrek finalde! İngiltere 2-0 Almanya | MAÇ SONUCU EURO 2020

EURO 2020 heyecan dozu yüksek maçlara sahne oluyor. Çeyrek finale çıkma için mücadele eden İngiltere ile Almanya Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Almanya adını çeyrek finale yazdırdı.

29.06.2021 20:52 - Son Güncelleme: 29.06.2021 20:55
İngilizler çeyrek finalde! İngiltere 2-0 Almanya | MAÇ SONUCU EURO 2020

EURO 2020 heyecan dozu yüksek maçlara sahne oluyor. Çeyrek finale çıkma için mücadele eden İngiltere ile Almanya Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

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İngilizler çeyrek finalde! İngiltere 2-0 Almanya | MAÇ SONUCU EURO 2020

Mücadeleyi 2-0 kazanan Almanya adını çeyrek finale yazdırdı.

İngilizler çeyrek finalde! İngiltere 2-0 Almanya | MAÇ SONUCU EURO 2020

EURO 2020 son 16 turunda Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yönettiği karşılaşmada İngiltere ve Almanya, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İngilizler çeyrek finalde! İngiltere 2-0 Almanya | MAÇ SONUCU EURO 2020

İngiltere, zorlu mücadeleye Pickford, Walker, Maguire, Stones, Trippier, Shaw, Phillips, Rice, Saka, Sterling ve Kane ilk 11'i ile başladı.

Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw ise şu 11'i sahaya sürdü: "Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Goretzka, Kross, Kimmich, Gosens, Havertz, Müller, Werner."

İngilizler çeyrek finalde! İngiltere 2-0 Almanya | MAÇ SONUCU EURO 2020

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

İlk yarısı karşılıklı ataklarla 0-0 biten karşılaşmada, 75'inci dakikada İngiltere öne geçmeyi başardı. Shaw'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sterling'in dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-0. Gol sonrası baskılarını arttıran Almanya, net bir pozisyondan yararlanamazken; 86'da İngiltere durumu 2-0'a getirerek Almanya'nın umutlarını bitirdi.