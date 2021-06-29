İngilizler çeyrek finalde! İngiltere 2-0 Almanya | MAÇ SONUCU EURO 2020
EURO 2020 heyecan dozu yüksek maçlara sahne oluyor. Çeyrek finale çıkma için mücadele eden İngiltere ile Almanya Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Almanya adını çeyrek finale yazdırdı.
29.06.2021 20:52
- Son Güncelleme: 29.06.2021 20:55
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
İlk yarısı karşılıklı ataklarla 0-0 biten karşılaşmada, 75'inci dakikada İngiltere öne geçmeyi başardı. Shaw'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sterling'in dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-0. Gol sonrası baskılarını arttıran Almanya, net bir pozisyondan yararlanamazken; 86'da İngiltere durumu 2-0'a getirerek Almanya'nın umutlarını bitirdi.