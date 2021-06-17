Christian Eriksen hakkında flaş karar! Doktorlar karar verdi! O cihaz takılacak! ICD nedir?
EURO 2020 kapsamında oynanan Finlandiya Danimarka maçında bir anda yere yığılan Christian Eriksen'in sağlık durumu hakkında flaş bir açıklama geldi. Danimarka Futbol Federasyonu, Finlandiya maçında ölümden dönen Christian Eriksen'e ICD (Implante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör) takılacağını bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Milli takım doktoru Morten Boesen, Rigshospitalet'in kalp doktoru ve Christian Eriksen'in kendisiyle iletişim halindedir. Bu da oyuncunun güncel sağlık durumuna ilişkin en yeni açıklamadır. Bir dizi farklı kalp tetkiklerinden geçen Christian Eriksen'e ICD takılmasına karar verilmiştir. Bu cihaz, kalp krizlerinden sonra meydana gelen ritm bozuklukları için gereklidir. Christian, ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından tavsiye edilen ve onaylanan bu tedaviyi kabul etti ve planlamalar yapıldı. Devam eden süreçte herkesten Christian Eriksen ve ailesine huzur ve mahremiyet vermelerini istiyoruz." denildi.
ICD NEDİR?
"ICD" Implantable (vücuda yerleştirilebilen) Cardioverter Defibrillator (İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör) için kullanılan bir kısaltmadır. ICD, VT ve VF gibi kalp ritmi bozukluklarını tedavi etmek için özel tedaviler uygular. ICD vücudun içine implante edilir (yerleştirilir) ve otomatik olarak çalışır. ICD, risk altındaki bireyleri potansiyel ölümcül ventriküler aritmilerden kaynaklanan ani kardiyak ölüm (AKÖ)'den korumak için tasarlanmış bir cihazdır.
Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Danimarkalı futbolcu, "Herkese merhaba. Tüm dünyadan gelen tatlı ve bir o kadar da inanılmaz mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepsi benim ve ailem için çok anlamlı. Mevcut şartlar altında durumum iyi. Hastanede bir dizi kontrolden daha geçmem gerekiyor ancak kendimi iyi hissediyorum. Önümüzdeki maçlarda takım arkadaşlarımı destekleyeceğim. Tüm Danimarka için oynayın." ifadelerini kullandı.