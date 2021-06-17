Christian Eriksen hakkında flaş karar! Doktorlar karar verdi! O cihaz takılacak! ICD nedir?

Yapılan açıklamada, "Milli takım doktoru Morten Boesen, Rigshospitalet'in kalp doktoru ve Christian Eriksen'in kendisiyle iletişim halindedir. Bu da oyuncunun güncel sağlık durumuna ilişkin en yeni açıklamadır. Bir dizi farklı kalp tetkiklerinden geçen Christian Eriksen'e ICD takılmasına karar verilmiştir. Bu cihaz, kalp krizlerinden sonra meydana gelen ritm bozuklukları için gereklidir. Christian, ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından tavsiye edilen ve onaylanan bu tedaviyi kabul etti ve planlamalar yapıldı. Devam eden süreçte herkesten Christian Eriksen ve ailesine huzur ve mahremiyet vermelerini istiyoruz." denildi.