Türkiye'deki en değerli ilçeler! Konut piyasasındaki en değerli ilçeler belli oldu
Türkiye'de konut piyasasındaki en değerli ilçeler belli oldu. Türkiye'nin en değerli ilçeler listesinde zirvede İstanbul yer alırken megakent 7 ilçe ile zirveyi teslim aldı. İzmir, Muğla ve Antalya'dan ise Türkiye'nin en değerli ilçeleri listesinde birer ilçe yer aldı. İşte herkesin merak ettiği Türkiye'nin en değerli ilçeleri listesi...
22.09.2022 09:53 - Son Güncelleme: 22.09.2022 10:27
Satılık konutta en çok değer artışının olduğu iller arasında yüzde 259 ile İstanbul ilk sıralarda yer alıyor..
Türkiye'nin konutta en değerli ilçeleri VİDEO