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Türkiye'deki en değerli ilçeler! Konut piyasasındaki en değerli ilçeler belli oldu

Türkiye'de konut piyasasındaki en değerli ilçeler belli oldu. Türkiye'nin en değerli ilçeler listesinde zirvede İstanbul yer alırken megakent 7 ilçe ile zirveyi teslim aldı. İzmir, Muğla ve Antalya'dan ise Türkiye'nin en değerli ilçeleri listesinde birer ilçe yer aldı. İşte herkesin merak ettiği Türkiye'nin en değerli ilçeleri listesi...

22.09.2022 09:53 - Son Güncelleme: 22.09.2022 10:27
Türkiye’deki en değerli ilçeler! Konut piyasasındaki en değerli ilçeler belli oldu

Konut fiyatlarındaki artış Mayıs'ta yüzde 14,7 ile zirveyi görmesinin ardından düşüş eğilimine girdi. Kiralık konutlarda da Nisan'da yüzde 18,2 aylık değişimle zirve görüldü.

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Türkiye’deki en değerli ilçeler! Konut piyasasındaki en değerli ilçeler belli oldu

Bu aydan sonra artış grafiği aşağı yönlü bir seyir izledi. Temmuz itibarıyla da tek haneli (yüzde 6) rakamlara düştü. Son veriler ise satılık ve kiralık konut için fiyat artışlarının devam ettiğini ancak artış hızının yavaşladığını gösteriyor.

Türkiye’deki en değerli ilçeler! Konut piyasasındaki en değerli ilçeler belli oldu

Satılık konutta en çok değer artışının olduğu iller arasında yüzde 259 ile İstanbul ilk sıralarda yer alıyor..

Türkiye'nin konutta en değerli ilçeleri VİDEO

Türkiye’deki en değerli ilçeler! Konut piyasasındaki en değerli ilçeler belli oldu

Kiralık konutta ise artış oranı son bir yılda yüzde 223.

Türkiye’deki en değerli ilçeler! Konut piyasasındaki en değerli ilçeler belli oldu

Listede İstanbul'dan 7, İzmir, Muğla ve Antalya'dan birer ilçe yer aldı.

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