TOKİ’den 2 ilde 12.565 konut kurası: Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar’da hak sahipleri belli oluyor

KAHRAMANMARAŞ'TA KURA SAAT 14.00'TE YAPILACAK

Kahramanmaraş projeleri için düzenlenecek kura çekimi ise saat 14.00'te gerçekleştirilecek. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak kura ile 8 bin 195 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş programı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur'un katılımıyla gerçekleştirilecek.