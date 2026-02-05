TOKİ’den 2 ilde 12.565 konut kurası: Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar’da hak sahipleri belli oluyor
500 bin konut projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta 8 bin 195 konut inşa edilirken, kura süreci iki ilde de bugün gerçekleştiriliyor. Kahramanmaraş kura çekimi bugün saat 14.00'te Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılacak. Afyonkarahisar kura çekimi ise bugün 11.00'de Afyon Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'ndan YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.
