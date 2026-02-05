PODCAST CANLI YAYIN

TOKİ’den 2 ilde 12.565 konut kurası: Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar’da hak sahipleri belli oluyor

500 bin konut projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta 8 bin 195 konut inşa edilirken, kura süreci iki ilde de bugün gerçekleştiriliyor. Kahramanmaraş kura çekimi bugün saat 14.00'te Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılacak. Afyonkarahisar kura çekimi ise bugün 11.00'de Afyon Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'ndan YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş'ta yürütülen sosyal konut projelerinde hak sahipleri bugün yapılacak kura çekimleriyle belirlenecek. İki ilde toplam 12 bin 565 konut için kura süreci gerçekleştirilecek.

AFYONKARAHİSAR'DA KURA SAAT 11.00'DE

Afyonkarahisar'da hayata geçirilen projeler kapsamında 4 bin 370 sosyal konutun hak sahipleri bugün saat 11.00'de belirlenecek. Kura çekimi, Afyon Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda yapılacak. Süreç, eş zamanlı olarak TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edilebilecek.

KAHRAMANMARAŞ'TA KURA SAAT 14.00'TE YAPILACAK

Kahramanmaraş projeleri için düzenlenecek kura çekimi ise saat 14.00'te gerçekleştirilecek. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak kura ile 8 bin 195 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş programı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur'un katılımıyla gerçekleştirilecek.

KURALAR CANLI OLARAK YAYINLANACAK

Her iki ilde yapılacak hak sahibi belirleme kuraları, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak. Vatandaşlar kura çekimlerini salondan takip edebileceği gibi çevrim içi yayın aracılığıyla da izleyebilecek.

AFYONKARAHİSAR KURASI CANLI

KAHRAMANMARAŞ KURASI CANLI

İL VE İLÇELERE GÖRE KONUT DAĞILIMI

Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş projeleri kapsamında planlanan sosyal konut dağılımı şöyle:

AFYONKARAHİSAR

Merkez: 900, 50, 50, 79, 79, 50, 110, 94, 50
Başmakçı: 79
Bayat: 79
Bolvadin: 100, 63
Çay: 50, 50
Çobanlar: 80, 63
Dazkırı: 63
Dinar: 100, 63, 63
Emirdağ: 200, 103, 50
Evciler: 47
Hocalar: 50
İhsaniye: 79, 163, 63, 79, 63
İscehisar: 79, 63
Sandıklı: 190, 79
Sinanpaşa: 100, 63, 63, 63, 35, 63, 50, 100
Sultandağı: 60
Şuhut: 150

KAHRAMANMARAŞ

Merkez: 4.800
Afşin: 600
Andırın: 50
Çağlayancerit: 30
Ekinözü: 35
Elbistan: 1.500
Göksun: 180
Nurhak: 250
Pazarcık: 400
Türkoğlu: 350

KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerine ait sonuçlar iki resmi kanal üzerinden öğrenilebilecek. Vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği bilgilerini görüntüleyebilecek.

ANAHTAR TESLİM SÜRECİ 2027'DE BAŞLAYACAK

Bakanlık planlamasına göre 2026 yılı içinde tüm kura işlemlerinin tamamlanması hedefleniyor. Hak sahiplerine ilk anahtar teslimlerinin ise Mart 2027'den itibaren başlaması planlanıyor.

KURA TAKVİMİNDE SIRADAKİ İLLER

Kura takvimi kapsamında sıradaki programlar ise şu şekilde planlandı:

6 Şubat: Osmaniye – 2 bin 990 konut
7 Şubat: Yalova – 1.805 konut | Kırıkkale – 1.736 konut

