TOKİ Zonguldak-Kayseri kura çekilişi: Evler tek tek dağıtılıyor! TOKİ canlı takip ekranı

KAYSERİ TOKİ KONUT DAĞILIMI
|KAYSERİ MERKEZ (MELİKGAZİ,KOCASİNAN,TALAS, İNCESU) 6020
|KAYSERİ AKKIŞLA 70
|KAYSERİ BÜNYAN 100
|KAYSERİ DEVELİ 300
|KAYSERİ FELAHİYE 35
|KAYSERİ HACILAR 74
|KAYSERİ ÖZVATAN 150
|KAYSERİ PINARBAŞI 29
|KAYSERİ SARIOĞLAN 158
|KAYSERİ SARIZ 26
|KAYSERİ TOMARZA 142
|KAYSERİ YAHYALI 300
|KAYSERİ YEŞİLHİSAR 158
ZONGULDAK TOKİ KONUT DAĞILIMI
|ZONGULDAK MERKEZ (KİLİMLİ) 300
|ZONGULDAK BEYCUMA 60
|ZONGULDAK ALAPLI 120
|ZONGULDAK ÇAYCUMA 100
|ZONGULDAK ÇAYCUMA KARAPINAR 47
|ZONGULDAK ÇAYCUMA NEBİOĞLU 100
|ZONGULDAK ÇAYCUMA PERŞEMBE 100
|ZONGULDAK DEVREK 300
|ZONGULDAK DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ 100
|ZONGULDAK EREĞLİ 250
|ZONGULDAK EREĞLİ GÜLÜÇ 38
|ZONGULDAK EREĞLİ KANDİLLİ 100
|ZONGULDAK EREĞLİ ORMANLI 63
|ZONGULDAK GÖKÇEBEY 100
|ZONGULDAK KOZLU 94
