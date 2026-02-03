PODCAST CANLI YAYIN

TOKİ Zonguldak-Kayseri kura çekilişi: Evler tek tek dağıtılıyor! TOKİ canlı takip ekranı

Yüzyılın konut projesinde kura heyecanı Kayseri ve Zonguldak etabıyla hız kesmeden devam ediyor. Bugün saat 11'de start verecek olan kura çekimi canlı olarak yayınlanacak. TOKİ ev kazananların isim isim açıklandığı listeleri e-Devlet ekranından sorgulamak mümkün. İşte TOKİ canlı takip ekranı.

Yüzyılın en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ projesinde kura heyecanı hız kesmeden sürüyor. Kayseri ve Zonguldak etaplarını kapsayan yeni kura çekimi bugün saat 11.00 itibarıyla gerçekleşiyor. Canlı yayınlanacak kura çekiminin ardından TOKİ konutlarını kazanan asil ve yedek hak sahiplerinin isim listeleri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Vatandaşlar sonuçları isim isim sorgulayabilecek. İşte TOKİ kura çekimi canlı takip ekranı ve konutlara ilişkin detaylar.

KAYSERİ TOKİ KURASI BAŞLIYOR

Bugün Kayseri'de 7.562 konut, Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen canlı kura çekimi ile hak sahiplerine teslim edilecek.

KAYSERİ TOKİ KONUT DAĞILIMI

KAYSERİ MERKEZ (MELİKGAZİ,KOCASİNAN,TALAS, İNCESU) 60206020
KAYSERİ AKKIŞLA 7070
KAYSERİ BÜNYAN 100100
KAYSERİ DEVELİ 300300
KAYSERİ FELAHİYE 3535
KAYSERİ HACILAR 7474
KAYSERİ ÖZVATAN 150150
KAYSERİ PINARBAŞI 2929
KAYSERİ SARIOĞLAN 158158
KAYSERİ SARIZ 2626
KAYSERİ TOMARZA 142142
KAYSERİ YAHYALI 300300
KAYSERİ YEŞİLHİSAR 158158
ZONGULDAK'TA TOKİ HEYECANI

Bugün Zonguldak'ta 1.872 konut, Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda gerçekleşecek olan canlı kura çekimi ile hak sahiplerini bulacak.

ZONGULDAK TOKİ KONUT DAĞILIMI

ZONGULDAK MERKEZ (KİLİMLİ) 300300
ZONGULDAK BEYCUMA 6060
ZONGULDAK ALAPLI 120120
ZONGULDAK ÇAYCUMA 100100
ZONGULDAK ÇAYCUMA KARAPINAR 4747
ZONGULDAK ÇAYCUMA NEBİOĞLU 100100
ZONGULDAK ÇAYCUMA PERŞEMBE 100100
ZONGULDAK DEVREK 300300
ZONGULDAK DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ 100100
ZONGULDAK EREĞLİ 250250
ZONGULDAK EREĞLİ GÜLÜÇ 3838
ZONGULDAK EREĞLİ KANDİLLİ 100100
ZONGULDAK EREĞLİ ORMANLI 6363
ZONGULDAK GÖKÇEBEY 100100
ZONGULDAK KOZLU 9494
KanalAdresNasıl Sorgulanır?
TOKİ Resmi Sitesitoki.gov.trT.C. kimlik numarası ile asil ve yedek hak sahipliği sorgulaması yapılır.
e-Devlet Kapısıturkiye.gov.trT.C. kimlik numarası ile hak sahipliği durumu görüntülenir.
ANAHTARLAR MART 2027'DE TESLİM EDİLECEK

TOKİ takvimine göre kura programı 12 Mart tarihine kadar farklı illerde devam edecek.

Projeki konutlar için anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

