TOKİ Diyarbakır etabı başlıyor: 12.165 hak sahibi belirleniyor

|1
|MERKEZ (Bağlar, Kayapınar)
|Diyarbakır Merkez 10000/500000 Sosyal Konut Projesi
|10.000
|19.02.2026 11:00
|Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu
|2
|BİSMİL
|Diyarbakır Bismil 300/500000 Sosyal Konut Projesi
|300
|19.02.2026 11:00
|Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu
|3
|ÇÜNGÜŞ
|Diyarbakır Çüngüş 47/500000 Sosyal Konut Projesi
|47
|19.02.2026 11:00
|Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu
|4
|ÇERMİK
|Diyarbakır Çermik 200/500000 Sosyal Konut Projesi
|200
|19.02.2026 11:00
|Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu
|5
|ÇINAR
|Diyarbakır Çınar 142/500000 Sosyal Konut Projesi
|142
|19.02.2026 11:00
|Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu
|6
|DİCLE
|Diyarbakır Dicle 100/500000 Sosyal Konut Projesi
|100
|19.02.2026 11:00
|Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu
|7
|EĞİL
|Diyarbakır Eğil 126/500000 Sosyal Konut Projesi
|126
|19.02.2026 11:00
|Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu
|8
|HANİ
|Diyarbakır Hani 300/500000 Sosyal Konut Projesi
|300
|19.02.2026 11:00
|Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu
|9
|HAZRO
|Diyarbakır Hazro 100/500000 Sosyal Konut Projesi
|100
|19.02.2026 11:00
|Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu
|10
|KULP
|Diyarbakır Kulp 200/500000 Sosyal Konut Projesi
|200
|19.02.2026 11:00
|Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu
|11
|LİCE
|Diyarbakır Lice 150/500000 Sosyal Konut Projesi
|150
|19.02.2026 11:00
|Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu
|12
|SİLVAN
|Diyarbakır Silvan 500/500000 Sosyal Konut Projesi
|500
|19.02.2026 11:00
|Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu