TOKİ Diyarbakır etabı başlıyor: 12.165 hak sahibi belirleniyor

"Ev Sahibi Türkiye" vizyonuyla başlatılan dev konut hamlesinde yeni etap Diyarbakır'da gerçekleştiriliyor. Kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ projesinde bugün binlerce vatandaşın hayali gerçeğe dönüşüyor. Diyarbakır genelinde toplam 12.165 hak sahibinin belirleneceği kura çekimi bugün saat 11.00 itibarıyla başlıyor. İşte canlı takip ekranı...

"Ev Sahibi Türkiye" vizyonuyla hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Diyarbakır için beklenen büyük gün geldi çattı. TOKİ tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut hamlesinin Diyarbakır etabı, bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişiyle başlıyor.

Kura çekilişi detayları

Diyarbakır genelinde ev sahibi olma hayali kuran vatandaşları sevindirecek çekilişin detayları şu şekilde:

  • Tarih: 19 Şubat 2026 (Bugün).

  • Saat: 11.00.

  • Yer: Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi, Ziya Gökalp Salonu.

  • Diyarbakır genelinde toplam 12.165 hak sahibi belirlenecek.

Canlı yayında isimler açıklanacak

Vatandaşlar, kura heyecanını anlık olarak takip edebilecek. Çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Uygun ödeme koşulları ve "kira öder gibi" ev sahibi olma imkanı sunan bu dev projede, hak sahipleri noter huzurunda tek tek belirlenerek kayıt altına alınacak.

🏠 Diyarbakır TOKİ kura çekilişi hangi ilçeleri kapsıyor?

SIRA NOİLÇEPROJE ADIKONUT SAYISIKURA TARİHİ VE SAATİKURA YERİ
1MERKEZ (Bağlar, Kayapınar)Diyarbakır Merkez 10000/500000 Sosyal Konut Projesi10.00019.02.2026 11:00Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu
2BİSMİLDiyarbakır Bismil 300/500000 Sosyal Konut Projesi30019.02.2026 11:00Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu
3ÇÜNGÜŞDiyarbakır Çüngüş 47/500000 Sosyal Konut Projesi4719.02.2026 11:00Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu
4ÇERMİKDiyarbakır Çermik 200/500000 Sosyal Konut Projesi20019.02.2026 11:00Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu
5ÇINARDiyarbakır Çınar 142/500000 Sosyal Konut Projesi14219.02.2026 11:00Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu
6DİCLEDiyarbakır Dicle 100/500000 Sosyal Konut Projesi10019.02.2026 11:00Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu
7EĞİLDiyarbakır Eğil 126/500000 Sosyal Konut Projesi12619.02.2026 11:00Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu
8HANİDiyarbakır Hani 300/500000 Sosyal Konut Projesi30019.02.2026 11:00Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu
9HAZRODiyarbakır Hazro 100/500000 Sosyal Konut Projesi10019.02.2026 11:00Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu
10KULPDiyarbakır Kulp 200/500000 Sosyal Konut Projesi20019.02.2026 11:00Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu
11LİCEDiyarbakır Lice 150/500000 Sosyal Konut Projesi15019.02.2026 11:00Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu
12SİLVANDiyarbakır Silvan 500/500000 Sosyal Konut Projesi50019.02.2026 11:00Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Salonu
❓ TOKİ Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. TOKİ kura sonuçlarını en hızlı nereden öğrenebilirim?

  • En hızlı ve resmi yöntem e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama yapmaktır.

  • T.C. Kimlik Numaranızla giriş yaparak "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanabilirsiniz.

2. İsim listelerine toplu olarak ulaşmak mümkün mü?

  • Evet, toki.gov.tr adresindeki "Duyurular" sekmesinden ilgili il için hazırlanan asil ve yedek hak sahiplerinin tam isim listesine PDF formatında ulaşabilirsiniz.

3. Kurada ismim çıkmadı, başvuru ücretini ne zaman geri alabilirim?

  • Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, yatırdıkları başvuru bedelini çekiliş tarihinden 5 iş günü sonra geri alabilirler.

4. Ücret iadesi hangi bankalardan yapılıyor?

  • İadeler, başvurunun yapıldığı ilgili banka şubelerinden (Halkbank veya Ziraat Bankası) tahsil edilebilir.

5. "Yedek" listede yer almak ne anlama geliyor?

  • Kurada hem asil hem de yedek talihliler belirlenir.

  • Eğer asil listedeki bir vatandaş sözleşme imzalamazsa, ev sahibi olma hakkı sırasıyla yedek listedeki kişilere geçer.

Örnek daireler aşağıdaki videoda yer alıyor⤵⤵

TOKİ 500 bin konut projesinde örnek daireler ortaya çıktı
Bakan Kurum'dan Adana'daki İlk Evim Projesi konutlarına ilişkin paylaşım
