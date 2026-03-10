CANLI YAYIN
TOKİ açıkladı: İstanbul konut başvurusu kabul edilen ve reddedilenler listesi

Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da yapılacak 100 bin konut için süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Projeye başvuru yapan binlerce kişi kura çekiminin tarihini merakla beklerken, TOKİ başvuruların değerlendirme sonuçlarına ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

TOKİ tarafından yapılan açıklamayla birlikte İstanbul için başvurusu kabul edilen ve reddedilen adaylara ilişkin listeler erişime açıldı. Başvuru sahipleri sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. İşte sorgulama ekranı!

İSTANBUL'DA 100 BİN KONUT: İLÇE DAĞILIMI HENÜZ NETLEŞMEDİ

TOKİ tarafından hayata geçirilecek proje kapsamında İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda toplam 100 bin konut yapılması planlanıyor. Proje, megakentte konut sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş için önemli bir fırsat sunarken, yapılacak konutların hangi ilçelerde inşa edileceğine dair detaylı dağılım ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. İlçe bazlı planlamanın ilerleyen süreçte açıklanması bekleniyor.

TOKİ İSTANBUL BAŞVURUSU REDDEDİLENLER AÇIKLANDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul'daki sosyal konut projesine yönelik başvuruların değerlendirilmesinin ardından başvurusu kabul edilmeyen adayların listesini yayımladı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan listede yer alan kişilerin başvurularının, gerekli kriterleri karşılamadığı için geçerli sayılmadığı belirtildi. Bu nedenle söz konusu adaylar kura çekimine katılamayacak.

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İSTANBUL BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

İstanbul'da yapılacak 100 bin konut için yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı. Şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler, gençler ile üç ve üzeri çocuklu aileler başta olmak üzere farklı kategorilerde başvurusu uygun bulunan adaylar açıklandı. Başvuruları onaylanan vatandaşlar, ilerleyen günlerde yapılacak kura çekimine katılma hakkı elde etti.

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

İstanbul'daki TOKİ konut projesi için yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar aynı gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. Kura sonuçları ilk olarak TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Noter onay sürecinin tamamlanmasının ardından ise kesinleşen hak sahipleri listesi akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Başvuru yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak kura sonuçlarını ve hak sahipliği durumlarını kolayca öğrenebilecek.

TOKİ İstanbul kura sonuçlarını görüntülemek için tıklayınız (e-Devlet)

TOKİ İstanbul kura sonuçlarını görüntülemek için tıklayınız (www.toki.gov.tr)

İSTANBUL'DA TOKİ KONUTLARININ TAKSİTLERİ NE KADAR?

İstanbul'da hayata geçirilecek sosyal konut projesi kapsamında daire tiplerine göre ödeme planı ve taksit tutarları da netleşti. Uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için belirlenen ödeme seçenekleri, 240 ay vade imkânıyla sunuluyor. Daire büyüklüğüne göre değişen peşinat ve aylık taksit tutarları ise şu şekilde:

◾1+1 daire (55 m²)
Peşinat: 195.000 TL
Vade: 240 ay
Aylık taksit: 7.313 TL
Toplam fiyat: 1.950.000 TL

◾2+1 daire (65 m²)
Peşinat: 245.000 TL
Vade: 240 ay
Aylık taksit: 9.188 TL
Toplam fiyat: 2.450.000 TL

◾2+1 daire (80 m²)
Peşinat: 295.000 TL
Vade: 240 ay
(Aylık taksit ve toplam tutar proje detaylarına göre açıklanacak)

İSTANBUL TOKİ KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında düzenlenen kura çekilişlerinde artık sona gelindi. Mart ayının ikinci haftasına gelinmesiyle birlikte Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok büyükşehirde kura süreçleri tamamlandı. Gözler şimdi projenin en büyük etabının gerçekleştirileceği İstanbul kura takvimine çevrildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul için kura çekiliş tarihlerinin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Kura çekimlerinin ise önceki illerde olduğu gibi noter gözetiminde gerçekleştirileceği ve sürecin TOKİ TV ile kurumun resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlanacağı ifade edildi.