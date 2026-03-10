Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul için kura çekiliş tarihlerinin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Kura çekimlerinin ise önceki illerde olduğu gibi noter gözetiminde gerçekleştirileceği ve sürecin TOKİ TV ile kurumun resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlanacağı ifade edildi.