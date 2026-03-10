İSTANBUL'DA TOKİ KONUTLARININ TAKSİTLERİ NE KADAR?
İstanbul'da hayata geçirilecek sosyal konut projesi kapsamında daire tiplerine göre ödeme planı ve taksit tutarları da netleşti. Uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için belirlenen ödeme seçenekleri, 240 ay vade imkânıyla sunuluyor. Daire büyüklüğüne göre değişen peşinat ve aylık taksit tutarları ise şu şekilde:
◾1+1 daire (55 m²)
Peşinat: 195.000 TL
Vade: 240 ay
Aylık taksit: 7.313 TL
Toplam fiyat: 1.950.000 TL
◾2+1 daire (65 m²)
Peşinat: 245.000 TL
Vade: 240 ay
Aylık taksit: 9.188 TL
Toplam fiyat: 2.450.000 TL
◾2+1 daire (80 m²)
Peşinat: 295.000 TL
Vade: 240 ay
(Aylık taksit ve toplam tutar proje detaylarına göre açıklanacak)