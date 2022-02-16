SON DAKİKA: Konutta KDV indirimi! İkili KDV indirimi nasıl işleyecek? İşte detaylar

SIRA KONUTTA KDV İNDİRİMİNDE

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın odalar, sektör temsilcileriyle yürüttüğü çalıştaylar devam ediyor. Sektörlerden gelen talepler kayda alınırken gıdada olduğu gibi hem vatandaş hem de sektörün cebine yansıyacak uygulamalar yaşama geçirilecek.

Edinilen bilgiye göre gıdadan sonra sırada konutlara yönelik KDV indirimi bulunuyor. Sektör temsilcileri, elektrik, su, doğal gaz gibi temel ihtiyaçlardaki vergilerin de indirilmesini talep ediyor.