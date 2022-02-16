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SON DAKİKA: Konutta KDV indirimi! İkili KDV indirimi nasıl işleyecek? İşte detaylar

Son dakika haberleri... Konutta KDV sisteminde hem tüketiciyi hem de sektörü rahatlatacak yeni bir model devreye giriyor. 150 metrekareyi aşan konutlarda ikili KDV sistemi geliyor. 1 milyon TL değerinde 155 metrekarelik konutun eski sistemde 180 bin TL olan KDV'si, yeni sistemde 83 bin 217 liraya kadar gerileyecek. İşte tüm detaylar...

16.02.2022 07:35 - Son Güncelleme: 16.02.2022 07:42
SON DAKİKA: Konutta KDV indirimi! İkili KDV indirimi nasıl işleyecek? İşte detaylar

Sabah'ın haberine göre; Yeni modelde 150 metrekareyi aşan konutlarda ikili KDV sistemi geliyor. Örneğin 155 metrekare bir dairede mevcut sistemde olduğu gibi 150 metrekareye kadar olan kısım için yüzde 1-8 KDV söz konusu olacak.

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SON DAKİKA: Konutta KDV indirimi! İkili KDV indirimi nasıl işleyecek? İşte detaylar

5 metrekarelik bölüm yüzde 18 KDV'ye tabi olacak. Kademeli vergi indirimi konutta metrekare oyununa da son verecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın temel gıda ürünlerinde 7 puanlık vergi indiriminin ardından gözler KDV'de atılacak yeni adımlara çevrildi.

SON DAKİKA: Konutta KDV indirimi! İkili KDV indirimi nasıl işleyecek? İşte detaylar

SIRA KONUTTA KDV İNDİRİMİNDE
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın odalar, sektör temsilcileriyle yürüttüğü çalıştaylar devam ediyor. Sektörlerden gelen talepler kayda alınırken gıdada olduğu gibi hem vatandaş hem de sektörün cebine yansıyacak uygulamalar yaşama geçirilecek.

Edinilen bilgiye göre gıdadan sonra sırada konutlara yönelik KDV indirimi bulunuyor. Sektör temsilcileri, elektrik, su, doğal gaz gibi temel ihtiyaçlardaki vergilerin de indirilmesini talep ediyor.

SON DAKİKA: Konutta KDV indirimi! İkili KDV indirimi nasıl işleyecek? İşte detaylar

METREKARE OYUNUNA SON
Toplantılarda, konutlarda 2 metreyi geçti diye yüzde 18 KDV ödememek için daireleri küçük gösterme gibi usulsüz uygulamalara gidildiğine de dikkat çekildi. Maliye, çalıştaylarda 150 metrekareyi aşan konutlara vergi indiriminden ilk konutta binde 20 olan harcın düşürülmesine kadar gelen bütün talepleri ajandasına aldı.

SON DAKİKA: Konutta KDV indirimi! İkili KDV indirimi nasıl işleyecek? İşte detaylar

Kademeli KDV oranı konusunda görüş birliği oluştu. Böylece ev alan vatandaşların karşılaştığı önemli sorunlardan biri olan metrekare oyunu da sona erecek. Projede, satışta, tapuda evin net metrekaresini kullanmayı teşvik edecek.

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