SON DAKİKA: Kiralık evlerde emlakçıların yeni oyunu deşifre oldu! Kiraları borsa gibi yükseltiyorlar

Süreç şöyle işliyor: Ev sahibi kendi dairesi için online platformlara kiralık ilanı veriyor. Platformlarda ilanı gören emlakçılar ev sahiplerini arayıp, "Bu bölgenin kirası daha yüksek, siz ucuza veriyorsunuz. Biz evinizi daha yüksek fiyattan kiralarız" diyor. Bölgedeki bütün emlakçılar ortak hareket ettiği için o fiyat referans fiyat oluyor. Ondan sonra da bütün evler emlakçının iki dudağı arasında belirlediği fiyattan kiraya verilmeye başlanıyor.