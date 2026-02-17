PODCAST CANLI YAYIN

Sakarya ve Konya’da TOKİ kura günü: 21.833 konutun hak sahibi belli oluyor

TOKİ'nin hayata geçirdiği "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Sakarya ve Konya'da inşa edilecek toplam 21.833 konut için kura heyecanı yaşanıyor. 17 Şubat'ta saat 11.00'de, noter gözetiminde yapılacak kura çekimiyle 1+1 ve 2+1 daireler için asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.

Türkiye genelinde büyük ilgi gören 500 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde birçok ilde yeni yaşam alanları yükselirken, bu kapsamda Sakarya'da 6.633, Konya'da ise 15.200 konutun yapımı planlanıyor. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden, T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

"Yüzyılın Konut Projesi" olarak anılan dev sosyal konut hamlesinde sıradaki durak Sakarya oldu. 17 Şubat 2026 Salı günü Sakarya projeleri içinhak sahipliği belirleme kurası saat 11:00'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi Adapazarı Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde yapılacak ve resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.

TOKİ SAKARYA KONUT DAĞILIMI

Sakarya – Merkez (Adapazarı, Arifiye, Serdivan) – 4.000 Konut

Sakarya – Akyazı – 500 Konut

Sakarya – Ferizli – 500 Konut

Sakarya – Geyve – 140 Konut

Sakarya – Hendek – 223 Konut

Sakarya – Karasu – 500 Konut

Sakarya – Kocaali – 250 Konut

Sakarya – Pamukova – 300 Konut

Sakarya – Söğütlü – 120 Konut

Sakarya – Taraklı – 100 Konut

SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

"Yüzyılın Konut Projesi" olarak hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Konya projeleri için hak sahipliği belirleme kurası 17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kura programına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur katılım sağlayacak.

Konya genelinde 15 bin 200 konut için yapılacak kura çekimi Selçuklu Belediyesi Kongre Merkezi'ndesaat 11.30'da başlayacak. Hak sahiplerinin belirleneceği kura, resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ KONYA KONUT DAĞILIMI

Konya – Merkez (Meram, Karatay, Selçuklu) – 9.370 Konut

Konya – Ahırlı – 71 Konut

Konya – Akören – 94 Konut

Konya – Akşehir – 500 Konut

Konya – Altınekin – 157 Konut

Konya – Beyşehir – 450 Konut

Konya – Bozkır – 150 Konut

Konya – Cihanbeyli – 300 Konut

Konya – Çeltik – 47 Konut

Konya – Çumra – 200 Konut

Konya – Derbent – 47 Konut

Konya – Derebucak – 60 Konut

Konya – Derebucak (Gencek) – 40 Konut

Konya – Doğanhisar – 150 Konut

Konya – Emirgazi – 94 Konut

Konya – Ereğli – 500 Konut

Konya – Güneysınır – 94 Konut

Konya – Hadim – 30 Konut

Konya – Halkapınar – 94 Konut

Konya – Hüyük – 90 Konut

Konya – Hüyük (Selki) – 97 Konut

Konya – Ilgın – 300 Konut

Konya – Kadınhanı – 300 Konut

Konya – Karapınar – 300 Konut

Konya – Karatay (İsmil) – 100 Konut

Konya – Kulu – 300 Konut

Konya – Meram (Sefaköy) – 200 Konut

Konya – Sarayönü – 250 Konut

Konya – Seydişehir – 500 Konut

Konya – Taşkent (Balcılar) – 73 Konut

Konya – Taşkent (Çetmi) – 51 Konut

Konya – Tuzlukçu – 75 Konut

Konya – Yalıhüyük – 22 Konut

Konya – Yunak – 94 Konut

KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ'nin düzenlediği kura çekimi, kurumun resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla izlenebiliyor.

TOKİ TAM İSİM LİSTESİ ERİŞİME AÇILDI MI?

Kura sürecinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerine ait listeler ilan edilecek. Vatandaşlar sonuçlara iki farklı platformdan ulaşabilecek:

TOKİ'nin resmi internet adresi (www.toki.gov.tr)

e-Devlet sistemi (www.turkiye.gov.tr)

Başvuru yapan adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca sorgulayabilecek.

