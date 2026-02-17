Sakarya ve Konya’da TOKİ kura günü: 21.833 konutun hak sahibi belli oluyor

TOKİ KONYA KONUT DAĞILIMI
Konya – Merkez (Meram, Karatay, Selçuklu) – 9.370 Konut
Konya – Ahırlı – 71 Konut
Konya – Akören – 94 Konut
Konya – Akşehir – 500 Konut
Konya – Altınekin – 157 Konut
Konya – Beyşehir – 450 Konut
Konya – Bozkır – 150 Konut
Konya – Cihanbeyli – 300 Konut
Konya – Çeltik – 47 Konut
Konya – Çumra – 200 Konut
Konya – Derbent – 47 Konut
Konya – Derebucak – 60 Konut
Konya – Derebucak (Gencek) – 40 Konut
Konya – Doğanhisar – 150 Konut
Konya – Emirgazi – 94 Konut
Konya – Ereğli – 500 Konut
Konya – Güneysınır – 94 Konut
Konya – Hadim – 30 Konut
Konya – Halkapınar – 94 Konut
Konya – Hüyük – 90 Konut
Konya – Hüyük (Selki) – 97 Konut
Konya – Ilgın – 300 Konut
Konya – Kadınhanı – 300 Konut
Konya – Karapınar – 300 Konut
Konya – Karatay (İsmil) – 100 Konut
Konya – Kulu – 300 Konut
Konya – Meram (Sefaköy) – 200 Konut
Konya – Sarayönü – 250 Konut
Konya – Seydişehir – 500 Konut
Konya – Taşkent (Balcılar) – 73 Konut
Konya – Taşkent (Çetmi) – 51 Konut
Konya – Tuzlukçu – 75 Konut
Konya – Yalıhüyük – 22 Konut
Konya – Yunak – 94 Konut