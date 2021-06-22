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İstanbul'da en yüksek kirayı kimler ödüyor? İlk sırada Giresunlular var

İstanbul "taşı toprağı altın" söylemiyle Türkiye'nin dört bir yanından göç alıyor. Memleketlerinden İstanbul'a göç edenler megakentte tutunmaya çalışıyor. Peki İstanbul'da en yüksek kirayı hangi şehirliler ödüyor? İlginç araştırmanın ortaya koyduğu sonuca göre İstanbul'da en yüksek kirayı ortalama 2 bin 215 lirayla Giresunlular öderken onları 2 bin lirayla Sivaslılar takip ediyor.

22.06.2021 12:41 - Son Güncelleme: 22.06.2021 12:56
İstanbul'da en yüksek kirayı kimler ödüyor? İlk sırada Giresunlular var

İstanbul'un ilçelerine göre hemşerilik ve ortalama ödenen kira verilerinden derlenen bilgilere göre, megakentte İstanbul kütüğüne kayıtlı olmayan 12 milyon 851 bin 873 vatandaş yaşıyor.

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İstanbul'da en yüksek kirayı kimler ödüyor? İlk sırada Giresunlular var

Kentte İstanbul kütüğüne kayıtlı yalnızca 2 milyon 159 bin 995 kişi bulunurken, en fazla İstanbullu Kadıköy ilçesinde yaşıyor.

İstanbul'da en yüksek kirayı kimler ödüyor? İlk sırada Giresunlular var

Sivaslıların ilk sırada yer aldığı listede sırasıyla, Kastamonulular, Ordulular, Giresunlular ve Tokatlılar geliyor. İstanbul'da her 7 kişiden 1'i İstanbullu iken Sivaslılar 19'da 1, Kastamonulular 26'da 1 ve Ordulular 28'de 1 olarak ön plana çıkıyor.

İstanbul'da en yüksek kirayı kimler ödüyor? İlk sırada Giresunlular var

İlçelere göre ödenen ortalama kira tutarlarını ve ilçelerde yaşayan ancak farklı illerin nüfusuna kayıtlı olan kişileri baz alan araştırmaya göre, İstanbul'da en çok kirayı aylık 2 bin 215 lira ortalamayla Giresunlular ödüyor. İstanbul'da 495 bin Giresunlu yaşıyor.

İstanbul'da en yüksek kirayı kimler ödüyor? İlk sırada Giresunlular var

Giresun'u 768 bin kişilik nüfusuyla ortalama 2 bin TL kira ödeyen Sivaslılar, 414 bin kişiyle 1.990 TL ortalama kira ödeyen Trabzonlular takip ediyor. Kastamonulular, 562 bin 160 kişilik nüfusuyla ortalama 1.950 TL kira ödüyor.