İstanbul'da en yüksek kirayı kimler ödüyor? İlk sırada Giresunlular var

İstanbul "taşı toprağı altın" söylemiyle Türkiye'nin dört bir yanından göç alıyor. Memleketlerinden İstanbul'a göç edenler megakentte tutunmaya çalışıyor. Peki İstanbul'da en yüksek kirayı hangi şehirliler ödüyor? İlginç araştırmanın ortaya koyduğu sonuca göre İstanbul'da en yüksek kirayı ortalama 2 bin 215 lirayla Giresunlular öderken onları 2 bin lirayla Sivaslılar takip ediyor.

22.06.2021 12:41 - Son Güncelleme: 22.06.2021 12:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





