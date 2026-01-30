Ev sahibi Türkiye! TOKİ Aksaray, Karabük, Ordu kura çekimi: Anahtarlar isim isim dağıtılıyor

Ev sahibi Türkiye niyetiyle yola çıkılan TOKİ projesinde anahtarlar hak sahiplerine dağıtılmaya devam ediliyor. Aksaray, Karabük ve Ordu'da yapımı tamamlanan konutlar için kura çekimi bugün saat 11.00'de start verdi. Kura sonucunda hak sahipleri isim isim belli olurken anahtar teslim süreci de konutlar tamamlandıktan sonra resmen başlayacak.