Ev sahibi Türkiye! TOKİ Aksaray, Karabük, Ordu kura çekimi: Anahtarlar isim isim dağıtılıyor

|1
|Aksaray
|Merkez
|Aksaray Merkez 1000/500000 Sosyal Konut Projesi
|1000
|Emlak Katılım Bankası
|30.01.2026 – 11:00
|Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
|2
|Aksaray
|Merkez
|Aksaray Merkez Helvadere 79/500000 Sosyal Konut Projesi
|79
|Ziraat Bankası
|30.01.2026 – 11:00
|Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
|3
|Aksaray
|Merkez
|Aksaray Merkez Sağlık 126/500000 Sosyal Konut Projesi
|126
|Ziraat Bankası
|30.01.2026 – 11:00
|Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
|4
|Aksaray
|Merkez
|Aksaray Merkez Yenikent 110/500000 Sosyal Konut Projesi
|110
|Ziraat Bankası
|30.01.2026 – 11:00
|Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
|5
|Aksaray
|Ağaçören
|Aksaray Ağaçören 79/500000 Sosyal Konut Projesi
|79
|Ziraat Bankası
|30.01.2026 – 11:00
|Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
|6
|Aksaray
|Eskil
|Aksaray Eskil 190/500000 Sosyal Konut Projesi
|190
|Ziraat Bankası
|30.01.2026 – 11:00
|Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
|7
|Aksaray
|Eskil
|Aksaray Eskil Eşmekaya 94/500000 Sosyal Konut Projesi
|94
|Ziraat Bankası
|30.01.2026 – 11:00
|Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
|8
|Aksaray
|Gülağaç
|Aksaray Gülağaç 43/500000 Sosyal Konut Projesi
|43
|Ziraat Bankası
|30.01.2026 – 11:00
|Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
|9
|Aksaray
|Gülağaç
|Aksaray Gülağaç Demirci 50/500000 Sosyal Konut Projesi
|50
|Ziraat Bankası
|30.01.2026 – 11:00
|Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
|10
|Aksaray
|Güzelyurt
|Aksaray Güzelyurt 94/500000 Sosyal Konut Projesi
|94
|Ziraat Bankası
|30.01.2026 – 11:00
|Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
|11
|Aksaray
|Güzelyurt
|Aksaray Güzelyurt Ihlara 94/500000 Sosyal Konut Projesi
|94
|Ziraat Bankası
|30.01.2026 – 11:00
|Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
|12
|Aksaray
|Ortaköy
|Aksaray Ortaköy 190/500000 Sosyal Konut Projesi
|190
|Ziraat Bankası
|30.01.2026 – 11:00
|Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
|13
|Aksaray
|Sarıyahşi
|Aksaray Sarıyahşi 94/500000 Sosyal Konut Projesi
|94
|Ziraat Bankası
|Kura çekilmeyecek (başvuru az)
|—
|14
|Aksaray
|Sultanhanı
|Aksaray Sultanhanı 110/500000 Sosyal Konut Projesi
|110
|Ziraat Bankası
|30.01.2026 – 11:00
|Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu