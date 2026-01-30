PODCAST CANLI YAYIN

Ev sahibi Türkiye! TOKİ Aksaray, Karabük, Ordu kura çekimi: Anahtarlar isim isim dağıtılıyor

Ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için beklenen an geldi. TOKİ tarafından Aksaray, Karabük ve Ordu'da inşa edilen konutlar için kura çekimi bugün saat 11.00'de başladı. İlk olarak Aksaray etabı tamamlandı. Hak sahiplerinin isim isim belirleneceği kura çekimiyle birlikte anahtarlar yeni sahiplerine teslim ediliyor.

Ev sahibi Türkiye niyetiyle yola çıkılan TOKİ projesinde anahtarlar hak sahiplerine dağıtılmaya devam ediliyor. Aksaray, Karabük ve Ordu'da yapımı tamamlanan konutlar için kura çekimi bugün saat 11.00'de start verdi. Kura sonucunda hak sahipleri isim isim belli olurken anahtar teslim süreci de konutlar tamamlandıktan sonra resmen başlayacak.

TOKİ ORDU KURASI BAŞLIYOR
Saat 11'de start verilen kura çekiminin tamamlanmasının ardından Karadeniz'in incisi Ordu'da hak sahipleri belirlenmiş olacak.

Sıra NoİlİlçeProje AdıKonut SayısıBankaKura TarihiKura Yeri
1OrduMerkez (Altınordu)Ordu Merkez (Altınordu) 1500/500000 Sosyal Konut Projesi1500Halkbank30.01.2026 – 11:00Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi
2OrduAybastıOrdu Aybastı 76/500000 Sosyal Konut Projesi76Ziraat Bankası30.01.2026 – 11:00Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi
3OrduÇamaşOrdu Çamaş 39/500000 Sosyal Konut Projesi39Ziraat Bankası30.01.2026 – 11:00Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi
4OrduÇatalpınarOrdu Çatalpınar 77/500000 Sosyal Konut Projesi77Ziraat Bankası30.01.2026 – 11:00Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi
5OrduÇaybaşıOrdu Çaybaşı 31/500000 Sosyal Konut Projesi31Halkbank30.01.2026 – 11:00Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi
6OrduFatsaOrdu Fatsa 750/500000 Sosyal Konut Projesi750Halkbank30.01.2026 – 11:00Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi
7OrduGölköyOrdu Gölköy 100/500000 Sosyal Konut Projesi100Halkbank30.01.2026 – 11:00Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi
8OrduGülyalıOrdu Gülyalı 50/500000 Sosyal Konut Projesi50Ziraat Bankası30.01.2026 – 11:00Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi
9OrduGürgentepeOrdu Gürgentepe 52/500000 Sosyal Konut Projesi52Ziraat Bankası30.01.2026 – 11:00Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi
10OrduKabadüzOrdu Kabadüz 79/500000 Sosyal Konut Projesi79Ziraat BankasıBaşvuru sayısı az, kura çekilmeyecek
11OrduKorganOrdu Korgan 80/500000 Sosyal Konut Projesi80Halkbank30.01.2026 – 11:00Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi
12OrduÜnyeOrdu Ünye 500/500000 Sosyal Konut Projesi500Halkbank30.01.2026 – 11:00Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi
TOKİ AKSARAY KURASI TAMAMLANDI
Saat 11'de start verilen kura çekimi tamamlandı ve Aksaray'da hak sahipleri belirlendi.

Sıra NoİlİlçeProje AdıKonut SayısıBankaKura TarihiKura Yeri
1AksarayMerkezAksaray Merkez 1000/500000 Sosyal Konut Projesi1000Emlak Katılım Bankası30.01.2026 – 11:00Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
2AksarayMerkezAksaray Merkez Helvadere 79/500000 Sosyal Konut Projesi79Ziraat Bankası30.01.2026 – 11:00Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
3AksarayMerkezAksaray Merkez Sağlık 126/500000 Sosyal Konut Projesi126Ziraat Bankası30.01.2026 – 11:00Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
4AksarayMerkezAksaray Merkez Yenikent 110/500000 Sosyal Konut Projesi110Ziraat Bankası30.01.2026 – 11:00Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
5AksarayAğaçörenAksaray Ağaçören 79/500000 Sosyal Konut Projesi79Ziraat Bankası30.01.2026 – 11:00Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
6AksarayEskilAksaray Eskil 190/500000 Sosyal Konut Projesi190Ziraat Bankası30.01.2026 – 11:00Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
7AksarayEskilAksaray Eskil Eşmekaya 94/500000 Sosyal Konut Projesi94Ziraat Bankası30.01.2026 – 11:00Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
8AksarayGülağaçAksaray Gülağaç 43/500000 Sosyal Konut Projesi43Ziraat Bankası30.01.2026 – 11:00Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
9AksarayGülağaçAksaray Gülağaç Demirci 50/500000 Sosyal Konut Projesi50Ziraat Bankası30.01.2026 – 11:00Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
10AksarayGüzelyurtAksaray Güzelyurt 94/500000 Sosyal Konut Projesi94Ziraat Bankası30.01.2026 – 11:00Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
11AksarayGüzelyurtAksaray Güzelyurt Ihlara 94/500000 Sosyal Konut Projesi94Ziraat Bankası30.01.2026 – 11:00Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
12AksarayOrtaköyAksaray Ortaköy 190/500000 Sosyal Konut Projesi190Ziraat Bankası30.01.2026 – 11:00Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
13AksaraySarıyahşiAksaray Sarıyahşi 94/500000 Sosyal Konut Projesi94Ziraat BankasıKura çekilmeyecek (başvuru az)
14AksaraySultanhanıAksaray Sultanhanı 110/500000 Sosyal Konut Projesi110Ziraat Bankası30.01.2026 – 11:00Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu
TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI BELLİ OLUYOR
Saat 11'de start verilen kura çekiminin tamamlanmasının ardından Karabük'te hak sahipleri isim isim netlik kazanacak.

Sıra NoİlİlçeProje AdıKonut SayısıBankaKura TarihiKura Yeri
1KarabükMerkezKarabük Merkez 1000/500000 Sosyal Konut Projesi1.000Emlak Katılım Bankası30.01.2026 – 11:00Karabük Kültür Merkezi
2KarabükEflaniKarabük Eflani 50/500000 Sosyal Konut Projesi50Ziraat Bankası30.01.2026 – 11:00Karabük Kültür Merkezi
3KarabükEskipazarKarabük Eskipazar 150/500000 Sosyal Konut Projesi150Halkbank30.01.2026 – 11:00Karabük Kültür Merkezi
4KarabükOvacıkKarabük Ovacık 50/500000 Sosyal Konut Projesi50Ziraat Bankası30.01.2026 – 11:00Karabük Kültür Merkezi
5KarabükSafranboluKarabük Safranbolu 150/500000 Sosyal Konut Projesi150Halkbank30.01.2026 – 11:00Karabük Kültür Merkezi
6KarabükYeniceKarabük Yenice 200/500000 Sosyal Konut Projesi200Halkbank30.01.2026 – 11:00Karabük Kültür Merkezi
Sorgulama YoluAçıklama
TOKİ Resmi Web Sitesiwww.toki.gov.tr adresine giriş yaparak "Kura Sonuçları" bölümünden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılabilir.
e-Devlet Kapısıwww.turkiye.gov.tr üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak TOKİ hak sahipliği sonuçları görüntülenebilir.
Not: Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri erişime açılmaktadır. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak sonuçlarını kolayca öğrenebilir.

TarihİlKonut Sayısı
31 Ocak CumartesiSamsun6.397
31 Ocak CumartesiNevşehir2.368
31 Ocak CumartesiBartın1.620
İşte sosyal konut projesindeki örnek daire
