Çanakkale Bozcaada’da boş ev çok ama kiralık ev yok

SABAH İLK FERİBOTLA MESAİYE GELİP, AKŞAM SON SEFERLE DÖNÜYORLAR

Adada kiralık evlerin fiyatı 5 bin liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıkıyor. Bu nedenle adalılar kış aylarında anakarada yaşamak durumunda kalıyor. Kış aylarında bin kişiden daha az insanın yaşadığı adada lojman sıkıntısı da olunca birçok memur ev bulamıyor.