Çanakkale Bozcaada'da boş ev çok ama kiralık ev yok
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, evlerin turizm sezonunda kiraya verilmesi nedeniyle, adanın yerli halkı, yeni evlenen gençler ile kamu ve özel sektörde çalışanlar ya kiralık ev bulamıyor ya da buldukları evleri yüksek fiyatlar yüzünden tutamıyor. Bu durum ise kış aylarında ada nüfusunun giderek azalmasına neden oluyor. Emlakçı Hüseyin Pehlivan, "İnsanlar kiraya verdiği evlerine pansiyon mantığıyla bakıyorlar. 2-3 ay kiraya verip, bütün bir yılın parasını alma peşinde ev sahipleri" dedi.
Kuzey Ege'nin incisi, Türkiye'nin köyü bulunmayan tek ilçesi Bozcaada, son yıllarda tatil için gözde yerlerin başında geliyor. Bozcaada'da resmi rakamlara göre, otel ve pansiyonların toplam yatak kapasitesi 4 bin 200. Ancak ruhsatsız, pansiyon şeklinde kiraya verilen evlerle birlikte bu rakam 20 bine kadar çıkıyor.
Bozcaada'da, kış aylarında evlerin büyük bölümü boş olsa da kiralık ev bulunmuyor. Adada yerleşik hayat sürmek isteyenler için kiralık ev bulmak mümkün olmuyor. Bulunan az sayıdaki evin aylık kirası ise cep yakıyor.
SABAH İLK FERİBOTLA MESAİYE GELİP, AKŞAM SON SEFERLE DÖNÜYORLAR
Adada kiralık evlerin fiyatı 5 bin liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıkıyor. Bu nedenle adalılar kış aylarında anakarada yaşamak durumunda kalıyor. Kış aylarında bin kişiden daha az insanın yaşadığı adada lojman sıkıntısı da olunca birçok memur ev bulamıyor.
Ya da tek-tük bulunan evlerin çok yüksek fiyatlarla kiralanması yüzünden öğretmeninden sağlık çalışanlarına kadar memurların büyük bölümü anakarada ev tutuyor, sabah ilk feribotla mesaiye geliyor, akşam son seferler de dönmek zorunda kalıyor. Adada kış aylarında evlerin büyük bölümü boş olduğu halde kiraya verilmiyor.