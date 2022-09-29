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Haberler Emlak Ankara'nın göbeğinde 162 bin TL'ye 100 M2 2+1 daire fırsatı! Ziraat ve Vakıfbank duyurdu! Ev almanın en ucuz yolu...

Ankara'nın göbeğinde 162 bin TL'ye 100 M2 2+1 daire fırsatı! Ziraat ve Vakıfbank duyurdu! Ev almanın en ucuz yolu...

Bankalardan satılık daireler büyük ilgi görmeye başladı. En sık aratılanlar arasında Ziraat ve Vakıfbank tarafından ilana koyulan daireler büyük ilgi görüyor. İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
29.09.2022 18:12 - Son Güncelleme: 29.09.2022 18:12
Ankara’nın göbeğinde 162 bin TL’ye 100 M2 2+1 daire fırsatı! Ziraat ve Vakıfbank duyurdu! Ev almanın en ucuz yolu...

Bankalar tarafından değerinin yarı fiyatına satılan konutlar büyük ilgi görüyor. İşte en uygun fiyatlı daireler ve fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ankara’nın göbeğinde 162 bin TL’ye 100 M2 2+1 daire fırsatı! Ziraat ve Vakıfbank duyurdu! Ev almanın en ucuz yolu...

Balcılar Mahallesi'nde Taş Ev Ve Arsası

Konya / Taşkent / Balcılar Orta
İşyeri - Depo & Antrepo 65 m2 G. No: 10475
35.000 TL

Yeni Mah. 2+1 Mesken
Çorum / Bayat / Yeni
Konut - Apartman Dairesi 100 m2 G. No: 8085
154.000 TL

İnalı Mah. 143 m2 Depo
Bingöl / Merkez / İnalı
İşyeri - Depo & Antrepo 143 m2 G. No: 14651
76.000 TL


Ankara’nın göbeğinde 162 bin TL’ye 100 M2 2+1 daire fırsatı! Ziraat ve Vakıfbank duyurdu! Ev almanın en ucuz yolu...

Samsun İlkadım'da 77/160 Hisseli Mesken
Samsun / İlkadım / Çiftlik
Konut - Apartman Dairesi 55 m2 G. No: 18250
105.000 TL


Uluyol Mahallesi'nde Mesken
Ağrı / Doğubayazıt / Uluyol
Konut - Apartman Dairesi 111 m2 G. No: 18199
160.000 TL

Ankara’nın göbeğinde 162 bin TL’ye 100 M2 2+1 daire fırsatı! Ziraat ve Vakıfbank duyurdu! Ev almanın en ucuz yolu...

Ayvaşık Mahallesi'nde Konut
Ankara / Beypazarı / Ayvaşık
Konut - Apartman Dairesi 100 m2 G. No: 16201
162.000 TL

Ankara’nın göbeğinde 162 bin TL’ye 100 M2 2+1 daire fırsatı! Ziraat ve Vakıfbank duyurdu! Ev almanın en ucuz yolu...
Tanım : Ayvaşık Mahallesi'nde Konut
No. : 16201
Kategori Seçimi : Konut
Konut Tipi : Apartman Dairesi
Konut Şekil :
İl : Ankara
İlçe : Beypazarı
Semt : Ayvaşık
Adres : Beypazarı İlçesi, Ayvaşık Mahallesi, Akropol Termal Şehir, A4 Blok, No:31
Not : SADECE PEŞİN TEKLİF VERİLEBİLECEKTİR
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