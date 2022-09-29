Ankara'nın göbeğinde 162 bin TL'ye 100 M2 2+1 daire fırsatı! Ziraat ve Vakıfbank duyurdu! Ev almanın en ucuz yolu...
Bankalardan satılık daireler büyük ilgi görmeye başladı. En sık aratılanlar arasında Ziraat ve Vakıfbank tarafından ilana koyulan daireler büyük ilgi görüyor. İşte konu hakkında merak edilenler...
29.09.2022 18:12 - Son Güncelleme: 29.09.2022 18:12
Balcılar Mahallesi'nde Taş Ev Ve Arsası
Konya / Taşkent / Balcılar Orta
İşyeri - Depo & Antrepo 65 m2 G. No: 10475
35.000 TL
Yeni Mah. 2+1 Mesken
Çorum / Bayat / Yeni
Konut - Apartman Dairesi 100 m2 G. No: 8085
154.000 TL
İnalı Mah. 143 m2 Depo
Bingöl / Merkez / İnalı
İşyeri - Depo & Antrepo 143 m2 G. No: 14651
76.000 TL