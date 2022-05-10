Akdeniz ve Ege sahillerindeki ev fiyatları İstanbul’la yarışıyor! Hangi ilde daire fiyatları ne kadar?

YABANCIYA SATIŞ YÜZDE 45 ARTTI

1. çeyrekte kredili konut satışları toplam satışların yüzde 21'ini (68 bin 342) oluşturdu. Kredili konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 39 azaldı. Geçen yıla göre ise yüzde 45 artış göstermiş oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, yabancıya konut satışı geçen sene aynı döneme göre yüzde 45 arttı. İlk 3 ayda yabancı uyruklu kişilere toplam 14 bin 344 adet konut satışı gerçekleşti.

Bu adet ile yabancıya konut satışı bir önceki çeyreğe göre yüzde 32 azalırken; geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 45 artış göstermiş oldu.