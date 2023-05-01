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Haberler Emlak 90.000 TL'ye satılık iş yeri! Halkbank arsa, ev, bina ilanlarını duyurdu! %1.29 faizli konut kredisi + 360 bin TL'ye daire fırsatı....

90.000 TL'ye satılık iş yeri! Halkbank arsa, ev, bina ilanlarını duyurdu! %1.29 faizli konut kredisi + 360 bin TL'ye daire fırsatı....

Halkbank tarafından satışa konulan ilanlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 90 bin TL'ye satışa konulan iş yeri ve 260 bin TL'lik daire için araştırmalar hızlandı. Halkbank tarafından sunulan kredi kampanyalarıyla birlikte oldukça uygun fiyata alabileceğiniz gayrimenkulleri sizler için derledik. İşte Halkbank mayıs ayı satılık gayrimenkul ilanları...

takvim.com.tr
01.05.2023 15:19 - Son Güncelleme: 01.05.2023 15:19
90.000 TL’ye satılık iş yeri! Halkbank arsa, ev, bina ilanlarını duyurdu! %1.29 faizli konut kredisi + 360 bin TL’ye daire fırsatı....

Halkbank tarafından satışa sunulan gayrimenkul ilanları birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte mayıs ayı Halkbank satılık ilanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
90.000 TL’ye satılık iş yeri! Halkbank arsa, ev, bina ilanlarını duyurdu! %1.29 faizli konut kredisi + 360 bin TL’ye daire fırsatı....
Ağrı Merkez Satılık Konut 31047 Ağrı / Merkez Konut 130 m2 21:360.000,00 ₺
Eskişehir Tepebaşı Satılık Konut 32747 Eskişehir / Tepebaşı Konut 38 m2 810.000,00 ₺
Mersin Toroslar Satılık İşyeri 32891 Mersin / Toroslar İşyeri 19 m2 90.000,00 ₺
90.000 TL’ye satılık iş yeri! Halkbank arsa, ev, bina ilanlarını duyurdu! %1.29 faizli konut kredisi + 360 bin TL’ye daire fırsatı....
Siirt Kurtalan Satılık Arsa 26200 Siirt / Kurtalan Arsa 784,44 m2 182.500,00 ₺
Siirt Kurtalan Satılık Arsa 26201 Siirt / Kurtalan Arsa 791,16 m2 182.500,00 ₺
Şanlıurfa Siverek Satılık İşyeri 28178 Şanlıurfa / Siverek İşyeri 68 m2 2 Gün 320.000,00 ₺
90.000 TL’ye satılık iş yeri! Halkbank arsa, ev, bina ilanlarını duyurdu! %1.29 faizli konut kredisi + 360 bin TL’ye daire fırsatı....

Ağrı Merkez Satılık Konut 31047 Ağrı / Merkez Konut 130 m2 360.000,00 ₺

90.000 TL’ye satılık iş yeri! Halkbank arsa, ev, bina ilanlarını duyurdu! %1.29 faizli konut kredisi + 360 bin TL’ye daire fırsatı....

Eskişehir Tepebaşı Satılık 32747 Eskişehir / Tepebaşı Konut 38 m2 810.000,00 ₺

Mersin Toroslar Satılık İşyeri 32891 Mersin / Toroslar 19 m2 90.000,00 ₺

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