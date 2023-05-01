90.000 TL'ye satılık iş yeri! Halkbank arsa, ev, bina ilanlarını duyurdu! %1.29 faizli konut kredisi + 360 bin TL'ye daire fırsatı....
Halkbank tarafından satışa konulan ilanlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 90 bin TL'ye satışa konulan iş yeri ve 260 bin TL'lik daire için araştırmalar hızlandı. Halkbank tarafından sunulan kredi kampanyalarıyla birlikte oldukça uygun fiyata alabileceğiniz gayrimenkulleri sizler için derledik. İşte Halkbank mayıs ayı satılık gayrimenkul ilanları...
01.05.2023 15:19 - Son Güncelleme: 01.05.2023 15:19
Halkbank tarafından satışa sunulan gayrimenkul ilanları birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte mayıs ayı Halkbank satılık ilanları...