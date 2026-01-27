PODCAST CANLI YAYIN

2026 Milli Emlak ihale takvimi: Samsun, Kocaeli ve Bursa'da konut alanı ve tarım arazisi ilanları yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Samsun, Kocaeli, Bursa başta olmak üzere birçok ilde hazine taşınmazlarını Şubat 2026'da ihale usulüyle satışa açtı. İlanlara göre Samsun Bafra'da 1.533 metrekare arazi 199.350 TL bedelle 4 Şubat'ta satılacak. İşte paylaşılan ilanlardan öne çıkanlar...

İhale takvimine göre Samsun Bafra'daki imarsız arazi 4 Şubat'ta, Kocaeli'deki konut alanı 18 Şubat'ta ve Bursa Kestel'deki tarım arazisi 17 Şubat'ta ilgili Milli Emlak müdürlüklerinde ihale edilecek.

BURSA / KESTEL

104/72 parseldeki 253,00 m² arazi, tarımsal amaçlı kullanılmak üzere 17 Şubat 2026 saat 13:30'da yıllık 3.000 TL tahmini bedelle kiraya verilecek.

📍 SAMSUN BAFRA'DA SATILIK HAZİNE TAŞINMAZI

Samsun ili, Bafra ilçesi, Çamaltı Köyü sınırları içerisinde yer alan imarsız bir arazinin satış ihalesi düzenlenecektir.

📄 İhale ve Satış Bilgileri

  • İhale Tarihi: 04/02/2026

  • İhale Saati: 14:00

  • İhale Yeri: Samsun / Bafra

  • Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺199.350,00

  • Geçici Teminat Bedeli: ₺39.870,00

🗺️ TAŞINMAZIN TEKNİK DETAYLARI

  • Taşınmaz No: 55050121671

  • Ada/Parsel: F35-b-14 / 381 / 1

  • Yüzölçümü: 1.533,43 m²

  • İmar Durumu: Hayır

  • İmar Özellik Adı: İmarsız

KOCAELİ BAŞİSKELE'DE KONUT ALANI SATIŞI

Bu ilan, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi, Ş. Yuvacık mahallesinde bulunan bir bağımsız bölümün satışına ilişkindir.

📄 İhale ve Satış Bilgileri

  • İhale Tarihi: 18/02/2026

  • İhale Saati: 14:00

  • İhale Yeri: Kocaeli / İzmit

  • Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺575.000,00

  • Geçici Teminat Bedeli: ₺143.750,00

  • İletişim: kocaeli.csb.gov.tr | (262) 318 80 00

🗺️ TAŞINMAZIN TEKNİK DETAYLARI

  • Taşınmaz No: 41080116712

  • Ada/Parsel: G23C10A1A / 337 / 1

  • Uygun Görülen Yüzölçümü: 59,59 m²

  • İmar Özellik Adı: Konut Alanı

  • Açıklama: Bağımsız Bölüm No: 64

  • Hazine Hissesi: 1/1 (Tamamı)

📍 DİĞER İLLERDEKİ GÜNCEL TAŞINMAZ SATIŞ LİSTESİ

İl / İlçeTaşınmaz Tipiİhale TarihiYüzölçümüMuhammen Bedel
Kırşehir / MucurArsa Satışı28/01/20261.019,73 m²₺310.000,00
Kırşehir / MucurArsa Satışı28/01/20261.198,23 m²₺300.000,00
Kütahya / MerkezArazi Satışı16/02/20261.624,42 m²₺325.000,00
Bursa / OrhangaziArazi Satışı16/02/2026713,66 m²₺300.000,00
Kastamonu / CideArazi Satışı20/02/2026151,81 m²₺300.000,00
Antalya / ElmalıArazi Satışı10/02/2026949,71 m²₺285.000,00
Sakarya / GeyveArazi Satışı03/02/2026395,45 m²₺276.815,00
K.Maraş / TürkoğluArsa Satışı17/02/2026503,21 m²₺266.701,30
NASIL BAŞVURULUR?

  • Teminatı Yatırın: İlanda belirtilen geçici teminat bedelini malmüdürlüğü veznesine veya bankaya yatırıp makbuzunuzu alın.

  • Belgeleri Hazırlayın: Nüfus cüzdanı sureti, ikametgah belgesi ve teminat makbuzunu yanınıza alın.

  • Dosyayı Teslim Edin: İhale saatinden önce ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne veya Milli Emlak birimine başvurarak belgelerinizi teslim edin.

