2026 Milli Emlak ihale takvimi: Samsun, Kocaeli ve Bursa'da konut alanı ve tarım arazisi ilanları yayımlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Samsun, Kocaeli, Bursa başta olmak üzere birçok ilde hazine taşınmazlarını Şubat 2026'da ihale usulüyle satışa açtı. İlanlara göre Samsun Bafra'da 1.533 metrekare arazi 199.350 TL bedelle 4 Şubat'ta satılacak. İşte paylaşılan ilanlardan öne çıkanlar...
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
📍 DİĞER İLLERDEKİ GÜNCEL TAŞINMAZ SATIŞ LİSTESİ
|İl / İlçe
|Taşınmaz Tipi
|İhale Tarihi
|Yüzölçümü
|Muhammen Bedel
|Kırşehir / Mucur
|Arsa Satışı
|28/01/2026
|1.019,73 m²
|₺310.000,00
|Kırşehir / Mucur
|Arsa Satışı
|28/01/2026
|1.198,23 m²
|₺300.000,00
|Kütahya / Merkez
|Arazi Satışı
|16/02/2026
|1.624,42 m²
|₺325.000,00
|Bursa / Orhangazi
|Arazi Satışı
|16/02/2026
|713,66 m²
|₺300.000,00
|Kastamonu / Cide
|Arazi Satışı
|20/02/2026
|151,81 m²
|₺300.000,00
|Antalya / Elmalı
|Arazi Satışı
|10/02/2026
|949,71 m²
|₺285.000,00
|Sakarya / Geyve
|Arazi Satışı
|03/02/2026
|395,45 m²
|₺276.815,00
|K.Maraş / Türkoğlu
|Arsa Satışı
|17/02/2026
|503,21 m²
|₺266.701,30