13 bin TL'ye İzmir Tire'de satılık arsa! Prefabrik ev, bahçe, çiftlik hayali kurana müjde! Milli Emlak satılık arazi ilanlarını duyurdu!
Arsa almak isteyenler için Milli Emlak'tan en uygun fiyatlı arazileri sizler için derledik. Bahçe, çiftlik, prefabrik ev hayali kuranlar için 13 bin TL'den başlayan fiyatlarla birçok arazi satışa sunuldu. Milli Emlak tarafından ilana koyulan bu araziler binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Özellikle İzmir Tire'de ve Antalya Serik'te yer alan arsalar büyük ilgi çekti. İşte Milli Emlak'tan uygun fiyatlı satılık arsa ilanları...
24.04.2023 22:26 - Son Güncelleme: 24.04.2023 22:30
Milli Emlak tarafından satışa sunulan araziler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle İzmir'in Tire ilçesinde yer alan 13 bin TL'lik arazi en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte Milli Emlak'tan satılık ilanları...
MİLLİ EMLAK ARSA NASIL ALINIR?
Satın alma talepleri, il, ilçe, mevki, pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği bir dilekçe ile taşınmazın bulunduğu il ve ilçelerde; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) müracaat edilerek yapılır.