13 bin TL’ye İzmir Tire’de satılık arsa! Prefabrik ev, bahçe, çiftlik hayali kurana müjde! Milli Emlak satılık arazi ilanlarını duyurdu!

MİLLİ EMLAK ARSA NASIL ALINIR?

Satın alma talepleri, il, ilçe, mevki, pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği bir dilekçe ile taşınmazın bulunduğu il ve ilçelerde; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) müracaat edilerek yapılır.