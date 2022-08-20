Ziraat Bankası’ndan 198 bin TL’ye müstakil ev! 275 bin TL’ye sıfır daire! Oldukça makul faizlerle konut kredisi desteği ile kelepir konut satışı!

198 bin TL'ye ve 275 bin TL'ye altında ev alabilmek isteyen vatandaşlara büyük fırsat! Kelepir fiyatlar ile daire satın alabilmek isteyen milyonlarca vatandaş bankaların yayınlamış bulunduğu güncel gayrimenkul listelerini takip ediyor. Son olarak ise Ziraat Bankası gayrimenkul listelerini güncellemiş durumdadır.