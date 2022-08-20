Ziraat Bankası'ndan 198 bin TL'ye müstakil ev! 275 bin TL'ye sıfır daire! Oldukça makul faizlerle konut kredisi desteği ile kelepir konut satışı!
Yeni listeye göre 198 bin TL'ye müstakil ev ve 275 bin TL'ye sıfır daire satışa çıkarıldı. Türkiye'nin en büyük bankalarından birisi olan Ziraat Bankası müşterilerin evler amacıyla öneri verebileceklerini belirtmiştir. Hem de bu evler bağlamında düşük faizli olan konut kredilerinden müşterilerinin yararlanabileceğini duyurmuştur.
20.08.2022 09:26 - Son Güncelleme: 20.08.2022 09:26
198 bin TL'ye ve 275 bin TL'ye altında ev alabilmek isteyen vatandaşlara büyük fırsat! Kelepir fiyatlar ile daire satın alabilmek isteyen milyonlarca vatandaş bankaların yayınlamış bulunduğu güncel gayrimenkul listelerini takip ediyor. Son olarak ise Ziraat Bankası gayrimenkul listelerini güncellemiş durumdadır.
Adana Yüreğir mevkiinde tespit edilen müstakil evin 198.000 TLye satışa çıkması çoğu kişiyi heyecanlandırdı. Bu ev Ziraat Bankası'nın ihalesi ile satışa çıktı.
Ev alabilmek isteyen fakat çok çok bütçesi bulunmayan vatandaşlar kendilerine en yakın olan Ziraat Bankası şubelerine müracaat yapabilirler.