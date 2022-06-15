Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası 20 bin ve 100 bin TL hesaplara yatırıyor! Kurban Bayramı'na nakit para ile girin!
Artan nakit ihtiyaçlarını Kurban Bayramı öncesinde karşılamak isteyen emeklilere, kamu bankalarından özel teklifli ihtiyaç kredisi müjdeleri geldi. Ziraat Bankası, yeni dönemde nakit ihtiyaçları artmış olan emekli müşterilerine "Emeklinin Artısı" başlığı altında ihtiyaç kredisi kampanyası sunacağını açıkladı.
Bu sene 9 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde nakde olan sıkışıklıklarını çözüme kavuşturmak isteyen emekli vatandaşlara, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası tarafından müjdeli haber geldi. Üç kamu bankası, kendi özellerinde başvuruya açmış oldukları emekli kredisi kampanyalarının ilgili detaylarını kamuoyuna duyurdu.
Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Emeklinin Artısı Kredisi 2022
Ziraat Bankası, yeni dönemde nakit ihtiyaçları artmış olan emekli müşterilerine "Emeklinin Artısı" başlığı altında ihtiyaç kredisi kampanyası sunacağını açıkladı.
Vakıfbank'tan Emeklilere 3 Ay Taksit Ertelemeli İhtiyaç Kredisi!
Müşteri sayısını günden güne arttırmayı başaran Vakıfbank, yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik şartlar kapsamında nakde olan ihtiyaçları artmış olan emekli müşterileri için yeni bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.