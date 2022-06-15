Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası 20 bin ve 100 bin TL hesaplara yatırıyor! Kurban Bayramı’na nakit para ile girin!

Bu sene 9 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde nakde olan sıkışıklıklarını çözüme kavuşturmak isteyen emekli vatandaşlara, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası tarafından müjdeli haber geldi. Üç kamu bankası, kendi özellerinde başvuruya açmış oldukları emekli kredisi kampanyalarının ilgili detaylarını kamuoyuna duyurdu.