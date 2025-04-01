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Ziraat Bankası 500 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu açıklandı

Ziraat Bankası, düşük faizli ve güvenilir finansman seçenekleri sunarak, kredi başvurusu yapmak isteyenlere kolaylık sağlıyor. Banka, 500 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için faiz oranları ve ödeme planlarını resmi web sitesinde duyurdu. İşte detaylar.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 13:44 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 13:44
Ziraat Bankası 500 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu açıklandı

Ziraat Bankası'nın 500 bin TL ihtiyaç kredisi için belirlediği faiz oranı %4,49. Bu kredi için 12 ay vadeye kadar başvuru yapılıyor. Kredi ödeme planı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

Ziraat Bankası 500 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu açıklandı

Kredi Tutarı: 500.000 TL

Vade: 12 ay

Faiz Oranı: %4,49

Taksit Tutarı: 59.106,73 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %99.8991

Faiz oranları ve ödeme planları bankanın belirlediği koşullara göre değişebilir.

Ziraat Bankası 500 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu açıklandı

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Başvuru Yöntemleri

Ziraat Bankası, kredi başvurusu yapmak isteyenlere birden fazla seçenek sunuyor:

Ziraat Mobil Uygulaması: Hızlı ve kolay bir şekilde başvurunuzu mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası 500 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu açıklandı

Şubeler: En yakın Ziraat Bankası şubesine giderek, birebir destek alabilirsiniz.

ATM'ler: ATM üzerinden kredi başvuru işleminizi başlatabilirsiniz.

Çağrı Merkezi: Bankanın çağrı merkeziyle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası 500 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu açıklandı

Başvurularınızı herhangi bir seçeneği kullanarak kolayca gerçekleştirebilir ve Ziraat Bankası'nın sunduğu düşük faizli kredi imkanından yararlanabilirsiniz.

Ziraat Bankası 500 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu açıklandı

Not: Bu hesaplama yalnızca bilgi amaçlıdır ve kesin bir fiyat teklifi sunmamaktadır. Ziraat Bankası, kredi faiz oranlarını değiştirme hakkına sahiptir.

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