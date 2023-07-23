Zamlı maaşı 7.500, 8.000, 9.000 TL olan emekliler! Güzel haber saat 14.00'de geldi! 10.000 TL ödeme yüzleri güldürecek! Paralar hesaplara düştü, ATM'den...
Emekliler için bankalar arasında bir yarış başladı ve promosyon tutarları Temmuz zammıyla birlikte artışa geçti. Emekli maaş miktarlarına göre 10.000 TL'ye kadar yükselten bankalar, emeklilere ekstra gelir fırsatı sunuyor.Emekli müşterilere sağlanan bu ek ödeme, maaş dışında ekstra gelir elde etmelerine yardımcı oluyor. Peki, en yüksek ödeme veren banka hangisi? İşte detaylar...
23.07.2023 13:43 - Son Güncelleme: 23.07.2023 13:43
Bankalar, emeklilere yönelik düzenledikleri özel kampanyalara bir yenisini ekleyerek, emekli promosyon ödemelerinde cömert teklifler sunuyor. Emekli müşterilere yönelik yapılan bu kampanyalar, anında bütün emeklilerin yararlanabileceği fırsatlar sunuyor ve ekstra gelir elde etmelerine destek oluyor. İşte bankaların Temmuz zamlı promosyon ödeme miktarları...
Maaşları kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar reklam kampanyalarını artırırken emeklilere ödenen promosyonlar konusunda da yarışa girdi.
Bir dönem 10 bin liraya kadar çıkan promosyon yarışı halen devam ediyor. Temmuz ayı ile birlikte maaşlara zam yapılması bankaların rekabetini yeniden başlattı.