Yüzde 29,3'lük artış! Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Son dakika haberleri... Devlet memurlarının fazla mesai ücretine yeni yılda zam geliyor. 2025'te saat başı 12 lira 80 kuruş olan fazla çalışma ücreti, 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 29,3 artışla 16 lira 55 kuruşa yükselecek. Makam şoförleri ve üst düzey yöneticilerin yanında görev yapan personele ise saat başına 17 lira 60 kuruş ödenecek. Ayrıca Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü personeli, meslek liselerinde görev yapan idari personel ve kamu görevlilerinin yurt içi gündelik ücretleri de artırıldı.
