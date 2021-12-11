Yurt dışında kariyer hedefleyenlere yeni fırsat! Almanya, ABD, İngiltere, Finlandiya en az 2.500 dolarla vasıflı-vasıfsız işçi alımı yapacak. Yurt dışında çalışmak isteyen kişiler sık sık ülkeler tarafından duyurulan işçi alımı duyuruları takip ediliyor. Dolar, euro ya da sterlin para birimiyle maaş veren bu ülkelerde işçilere verilen maaşlar merak ediliyor. Ülkeler, mevcut işçi açığı sıkıntılarını dışarıdan gelecek olan işçiler sayesinde çözüyor. Son olarak Kanada, Almanya, Katar ve Finlandiya'nın açık iş pozisyon kadroları incelendiğinde toplamda 1 milyondan fazla personel alımı yapılacağı görülmektedir.