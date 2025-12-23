Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi! Kuruyemişte 2026 öncesi güncel fiyat listesi

EKONOMİK TERCİH: KARIŞIK PAKETLER REVAÇTA

Vatandaşların bu yıl en çok "dörtlü" veya "beşli" olarak hazırlanan karışık paketlere ilgi gösterdiği belirtiliyor. Bütçesini sarsmak istemeyenler için kilogram fiyatı 390 liradan başlayan bu karışımlar, yılbaşı sofralarının kurtarıcısı oluyor. Aytaç Sevimli, esnafın herkesin sofrasına kuruyemiş girmesi için kâr marjlarını minimumda tutmaya çalıştığını vurguladı.