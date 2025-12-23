Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi! Kuruyemişte 2026 öncesi güncel fiyat listesi

KURUYEMİŞ FİYATLARINDA SON DURUM NEDİR?
Bu yıl kuruyemiş fiyatlarındaki artışın temel sebebi olarak iklim değişikliği ve küresel ısınma gösteriliyor. Üretimdeki azalma maliyetleri yukarı çekse de esnaf, her bütçeye uygun seçenekler sunmak için "karışık kuruyemiş" paketlerine ağırlık veriyor. İşte tezgahlardaki kilogram bazlı güncel fiyatlar:
|Ürün Adı
|Kilogram Fiyatı (TL)
|Fındık
|1250 TL
|Ceviz İçi
|800 TL
|Badem
|660 TL
|Kaju
|650 TL
|Kabak Çekirdeği
|450 TL
|Karışık Kuruyemiş
|390 TL - 890 TL
|Ay Çekirdeği
|160 TL