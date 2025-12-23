PODCAST CANLI YAYIN

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi! Kuruyemişte 2026 öncesi güncel fiyat listesi

Yılbaşı gecesinin en sevilen eşlikçisi olan kuruyemişlerde tezgahlar dolup taşarken, vatandaşlar fiyatları merak ediyor.

Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Aytaç Sevimli, sektördeki son durumu ve güncel fiyat rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.

KURUYEMİŞ FİYATLARINDA SON DURUM NEDİR?

Bu yıl kuruyemiş fiyatlarındaki artışın temel sebebi olarak iklim değişikliği ve küresel ısınma gösteriliyor. Üretimdeki azalma maliyetleri yukarı çekse de esnaf, her bütçeye uygun seçenekler sunmak için "karışık kuruyemiş" paketlerine ağırlık veriyor. İşte tezgahlardaki kilogram bazlı güncel fiyatlar:

Ürün Adı Kilogram Fiyatı (TL)
Fındık 1250 TL
Ceviz İçi 800 TL
Badem 660 TL
Kaju 650 TL
Kabak Çekirdeği 450 TL
Karışık Kuruyemiş 390 TL - 890 TL
Ay Çekirdeği 160 TL
EKONOMİK TERCİH: KARIŞIK PAKETLER REVAÇTA

Vatandaşların bu yıl en çok "dörtlü" veya "beşli" olarak hazırlanan karışık paketlere ilgi gösterdiği belirtiliyor. Bütçesini sarsmak istemeyenler için kilogram fiyatı 390 liradan başlayan bu karışımlar, yılbaşı sofralarının kurtarıcısı oluyor. Aytaç Sevimli, esnafın herkesin sofrasına kuruyemiş girmesi için kâr marjlarını minimumda tutmaya çalıştığını vurguladı.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN DİKKAT: TAZELİK UYARISI

Kuruyemiş alırken sadece fiyata değil, kaliteye de bakılması gerektiği ifade ediliyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan ve kaynağı belli olmayan satışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. İşte sağlıklı bir yılbaşı alışverişi için uzman önerileri:

  • Mahalle Esnafını Seçin: Güvenilirlik ve muhatap bulabilmek adına tanıdığınız kuruyemişçileri tercih edin.

  • Tazelik Oranı: Açıkta satılan ürünlerin tazeliğini ve kokusunu kontrol edin.

  • Ölçülü Tüketim: Uzmanlar, kuruyemişin sağlığa faydalı olduğunu ancak kalori dengesi için porsiyon kontrolünün önemli olduğunu belirtiyor.

SEKTÖRÜN BEKLENTİSİ: FINDIK BORSASI

Esnafın en büyük taleplerinden biri ise fiyat istikrarını sağlayacak olan bağımsız bir fındık borsasının kurulması. 📈 Üreticiye verilecek desteklerin artmasıyla birlikte, önümüzdeki yıllarda fiyatların daha makul seviyelere çekilmesi hedefleniyor. Yılbaşı gecesine yaklaştıkça dükkanlardaki yoğunluğun zirve yapması bekleniyor.

Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv, AA