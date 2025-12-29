PODCAST CANLI YAYIN

Yeni Yılın İlk ŞOK Aktüel İndirimi: 31 Aralık’ta Raflar Boşalacak

ŞOK Marketler'in 31 Aralık 2025 ile 6 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni yılın ilk aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

ŞOK Market, 31 Aralık 2025 ile 6 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak dev aktüel ürünler kataloğunu resmi olarak duyurdu.

MUTFAK VE ZÜCCACİYE FIRSATLARI

Yeni yılda mutfağını yenilemek isteyenler için Paşabahçe ve Borcam ürünlerinde büyük indirimler dikkat çekiyor:

  • Borcam Fırın Tepsisi (3200 cc): 249 TL

  • Paşabahçe Balık Figürlü Tabak: 75 TL

  • Dantel Çay Takımı 6'lı: 249 TL

  • Frezyas Kase 4'lü Set: 75 TL

  • Bambu Peynir Kesme Sunum Tahtası: 169 TL

  • Bambu Çerezlik Çeşitleri (Kalpli/Yuvarlak): 75 TL

  • Figürlü Bambu Kesme Tahtası: 149 TL

  • Diamond Kek Fanusu: 119,95 TL

  • Yoğurt Süzme Kabı: 269 TL

  • Desenli Kulplu Borosilikat Cam Kupa: 50 TL

  • 2'li Borosilikat Cam Tuzluk: 100 TL

  • Sahil Büyük Çay Bardağı 6'lı: 89,50 TL ( %20 indirimle)

  • Sahil Su Bardağı 6'lı: 65 TL

  • Schafer Seramik Baharatlık & Saklama Kabı: 50 TL

  • Bambu Kapaklı Saklama Kabı 3'lü Set: 169 TL

  • Hazneli Rende Çeşitleri: 75 TL

ELEKTRONİK VE KÜÇÜK EV ALETLERİ

Arzum markalı ürünlerde "+100 Win Para" kazandıran avantajlar teknoloji severleri bekliyor:

  • Arzum Clean Compacto Cyclone Filtreli Süpürge: 3.999 TL

  • Arzum Steampro Ütü: 1.750 TL

  • Arzum Practical 2'si 1 Arada Dikey Süpürge: 1.750 TL

  • Arzum Rosy Epilasyon Cihazı: 699 TL

  • Arzum Starry El Blender Seti: 1.699 TL

  • Arzum Monomix Çubuk Blender: 999 TL

  • Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi: 899 TL

  • Arzum Superstar Touch Saç Düzleştirici Fırça: 799 TL

  • Winex T800 Ultra Akıllı Saat Çeşitleri (Turuncu/Siyah/Beyaz): 599 TL

  • Winex 2023 Watch 7 Series 45 mm Akıllı Saat: 839 TL

TEKSTİL, GİYİM VE EV DÜZENİ

Kış aylarının soğuk günleri için termal ürünler ve şık oduncu gömlekleri raflarda yerini alıyor:

  • Çift Kişilik Flanel (Pazen) Nevresim Seti: 799 TL

  • Pamuklu Battaniye (Çift Kişilik): 279 TL | (Tek Kişilik): 259 TL

  • Erkek Oduncu / Flanel Gömlek Çeşitleri: 279 TL

  • Slazenger Erkek Şişme Mont: 1.299 TL

  • Thermoform Soft Termal İçlik (Üst/Alt): 349 TL

  • Kadın/Erkek Terlik Çeşitleri: 64,95 TL

  • Kadın Çizgili Triko Kazak: 449 TL

  • Leopar Desenli Triko Kazak: 449 TL

  • Bambu Çorap Çeşitleri: 24,95 TL - 44,95 TL arası

  • Kapaklı Mega Boy Organizer Kutu: 149 TL

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici: 89,95 TL

ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK DÜNYASI

Dünyaca ünlü markaların figürleri ve setleri çocukları mutlu etmeye hazır:

  • Barbie Bebek Eğlenceli Saçlar: 699 TL

  • Star Wars / Mandalorian Figürleri: 399 TL

  • Marvel Figürleri (15 cm): 299 TL

  • Hot Wheels Beşli Araba Seti: 449 TL

  • Matchbox Tekli Arabalar: 100 TL

  • Cars Karakterli Tekli Arabalar: 149 TL

  • Harry Potter / Uno Kart Oyunları: 199 TL

  • Dollyland Minkie Prensesin Rüya Şatosu: 299 TL

  • Monster Jeep (Sürtmeli): 159 TL

TEMEL GIDA VE ATIŞTIRMALIKLAR

Haftanın fırsatlarında mutfak alışverişinizi ekonomik hale getirecek indirimler var:

  • Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir (1 kg): 179 TL

  • Mis UHT Süt (1 L): 39,90 TL

  • Deren Tiryaki Çay (1 kg): 159 TL

  • Anadolu Mutfağı Sıra Fasulye (2.5 kg): 135 TL

  • Lio Az Tuzlu Salamura Zeytin (800 g): 129 TL

  • Ülker Sakız ve Şekerlemelerde: 1 Alana 1 Bedava

  • Milka Sütlü ve Beyaz Çikolata: 54,90 TL

  • Eti Burçak Bisküvi Çeşitleri: 14,90 TL - 64,90 TL arası

  • Crown Cola (1.5 L): 39,90 TL

MOBİLYA VE EV DEKORASYONU (İSTE GELSİN)

Ücretsiz kargo ile kapıya teslim edilen Fly mobilya ürünleri:

  • Göcek Mutfak (220 cm Beyaz Melamin): 9.999 TL

  • 65 cm Lavina Banyo Dolabı (Boy Dolabı Hediyeli): 8.899 TL

  • Bozca Katlanır Masalı Çok Amaçlı Kiler Dolabı: 7.999 TL

  • Ice Çamaşır Kurutma Makinesi Dolabı: 3.599 TL

  • Ekin Çok Amaçlı Dolap: 3.799 TL

Fotoğraflar: ŞOK

