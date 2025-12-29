Yeni Yılın İlk ŞOK Aktüel İndirimi: 31 Aralık’ta Raflar Boşalacak

Kış aylarının soğuk günleri için termal ürünler ve şık oduncu gömlekleri raflarda yerini alıyor:
-
Çift Kişilik Flanel (Pazen) Nevresim Seti: 799 TL
-
Pamuklu Battaniye (Çift Kişilik): 279 TL | (Tek Kişilik): 259 TL
-
Erkek Oduncu / Flanel Gömlek Çeşitleri: 279 TL
-
Slazenger Erkek Şişme Mont: 1.299 TL
-
Thermoform Soft Termal İçlik (Üst/Alt): 349 TL
-
Kadın/Erkek Terlik Çeşitleri: 64,95 TL
-
Kadın Çizgili Triko Kazak: 449 TL
-
Leopar Desenli Triko Kazak: 449 TL
-
Bambu Çorap Çeşitleri: 24,95 TL - 44,95 TL arası
-
Kapaklı Mega Boy Organizer Kutu: 149 TL
-
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici: 89,95 TL