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Yeni teşvik devreye alındı! 80 bin 493'ye ulaşacak! Ucuz kredi müjdesi mest etti! Ve son dakika netleşti!

Son dakika teşvik haberleri oldukça merak ediliyor. Peş peşe açıklandı. Ucuz kredi müjdesi vatamndaşı adeta mest etti! Bu bağlamda teşvik, 2021 yılı Mart ayında 50'nin altında işçi çalıştıran işverenlere yönelik. Türkiye'de 50 kişinin altında işçi çalıştıran yaklaşık 1 milyon 900 bin işyeri var. Bu küçük işletmeler, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kamu bankalarından kredi kullanabilecek. Mikro ve küçük işletmelerin likidite ihtiyacını ucuz krediyle sağlamak amacıyla ilave istihdam koşullu finansman desteği düzenlemesi, 25 Mayıs 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

03.06.2021 08:41 - Son Güncelleme: 03.06.2021 08:41
Yeni teşvik devreye alındı! 80 bin 493'ye ulaşacak! Ucuz kredi müjdesi mest etti! Ve son dakika netleşti!

Ucuz kredi desteği! Yeni bir teşvik daha devreye alındı! İstihdam kredisi başvuruları... Yeni istihdam teşviğiyle, küçük işletmeler 1 Temmuz 2021'den itibaren işe alacağı en fazla 5 işçi için 1 yılda ödeyeceği 80 bin 493 liralık sigorta primini, 30 Haziran 2022'ye kadar kullanacağı kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşebilecek.

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Yeni teşvik devreye alındı! 80 bin 493'ye ulaşacak! Ucuz kredi müjdesi mest etti! Ve son dakika netleşti!

30 HAZİRAN 2022'YE KADAR

Teşvik, 2021 yılı Mart ayında 50'nin altında işçi çalıştıran işverenlere yönelik. Türkiye'de 50 kişinin altında işçi çalıştıran yaklaşık 1 milyon 900 bin işyeri var. Bu küçük işletmeler, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kamu bankalarından kredi kullanabilecek.

Yeni teşvik devreye alındı! 80 bin 493'ye ulaşacak! Ucuz kredi müjdesi mest etti! Ve son dakika netleşti!

Buna göre; işveren son bir yıldaki çalışan sayısına ilave olarak 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022 tarihleri arasında işe alacağı işçi için teşvikten faydalanacak. Örneğin, 2020 yılında aylık ortalama 10 kişi çalıştıran bir işverene, 2021 yılı Ağustos ayında 11'inci olarak aldığı kişi için teşvik verilecek.

Yeni teşvik devreye alındı! 80 bin 493'ye ulaşacak! Ucuz kredi müjdesi mest etti! Ve son dakika netleşti!

5 KİŞİDE 80 BİN 493 LİRA

En fazla 5 yeni işçi için teşvikten faydalanabilecek olan işveren, her işçi için ödemesi gereken sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primini yasal süresinde yatıracak. Teşvik kapsamındaki bu işçiler için asgari ücret üzerinden yatırılan primlerin işçi ve işveren payları, işverenin 30 Haziran 2022'ye kadar kullanacağı kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülebilecek.

Yeni teşvik devreye alındı! 80 bin 493'ye ulaşacak! Ucuz kredi müjdesi mest etti! Ve son dakika netleşti!

Teşvik, 12 ay süreyle uygulanacak. Teşvikten yararlanacak işveren, teşvik kapsamındaki her bir işçi için aylık 1.341 lira, yıllık ise 16 bin 98 lira alabilecek. 5 kişi için 1 yılda sağlanacak fayda ise 80 bin 493 liraya ulaşacak.