Yeni teşvik devreye alındı! 80 bin 493'ye ulaşacak! Ucuz kredi müjdesi mest etti! Ve son dakika netleşti!

5 KİŞİDE 80 BİN 493 LİRA

En fazla 5 yeni işçi için teşvikten faydalanabilecek olan işveren, her işçi için ödemesi gereken sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primini yasal süresinde yatıracak. Teşvik kapsamındaki bu işçiler için asgari ücret üzerinden yatırılan primlerin işçi ve işveren payları, işverenin 30 Haziran 2022'ye kadar kullanacağı kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülebilecek.