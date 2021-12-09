Yeni MTV oranları 2022! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? 1300, 1301-1600, 1601-1800, 1801-2000 cc MTV ücretleri kaç TL?
Araç sahibi olanlar için müjdeli haber geldi. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisini kullanarak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) oranı bu yılda da aşağı indirebileceği, bu yönde bir hazırlık yapıldığı öğrenilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, MTV yeni yılda yüzde 25 olarak uygulanmasına karar verildi. Bu gelişmelerin ardından kim ne kadar MTV ödeyeceğini araştırmaya başlandı. Peki, 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? 1300, 1600, 1800, 2000 cc MTV ücretleri ne kadar oldu? MTV hesaplama nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...
Yeni MTV oranları 2022! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? 1300, 1301-1600, 1601-1800, 1801-2000 cc MTV ücretleri kaç TL? Yeni yıldan itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak artış oranı belli oldu. Peki 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...
Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, MTV oranı 36,20'den yüzde 25'e indirilmesine karar verildi. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'nın 197 sayılı MTV Kanununun 10'uncu maddesine göre karar verildiği belirtildi.
Söz konusu kararda "2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçeci 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak belirlenmiştir" denildi.
BAŞKAN ERDOĞAN, İNDİRİM YETKİSİNİ KULLANDI
MTV oranlarının 2021 yılı yeniden değerleme oranı olan %36.20 esas alınarak belirlenmesi gerekiyordu. Ancak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhurbaşkanı bu oranda indirim yetkisini kullanarak 2022 yılı için MTV tutarlarının hesaplanmasına esas yeniden değerleme oranını %25 olarak belirledi.